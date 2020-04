Mesures excepcionals de seguretat pel retorn de les obres de Dalí a Rússia

Les obres de Salvador Dalí que formaven part de la mostra més completa sobre el pintor que s'ha vist a Rússia ja han tornat a Figueres, però amb mesures excepcionals de seguretat. La segona expedició de peces de l'artista ha arribat aquest dimecres a la Fundació Dalí després que la mostra hagués de tancar una setmana abans del previst a causa de la crisi sanitària. Durant els 50 dies que ha estat oberta, l'exposició Salvador Dalí. Magic Art celebrada al Centre Manège de Moscou ha rebut mig milió de visitants, el que suposa una mitjana de 10.000 visites diàries i la converteix en la més popular dels darrers anys a tota Rússia.

Per al retorn de les peces a Figueres, la Fundació Dalí, la russa The Link of Times i el Museu Fabergé han pres mesures excepcionals tant per als equips professionals involucrats en el desmuntatge i trasllat com per les mateixes peces.

S'han coordinat els tres equips i el del Museu Reina Sofía de Madrid per gestionar el retorn i, davant la impossibilitat que els restauradors i conservadors dels dos equipaments poguessin traslladar-se a la capital russa, els professionals d'allà han hagut d'incrementar el nombre d'efectius per organitzar el desmuntatge de la mostra i totes les tasques que hi van lligades.