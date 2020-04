Cancel·len el Festival Internacional de Màgia de Torroella, previst pel juny

El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, previst del 3 al 7 de juny, s'ha suspès a causa del coronavirus. L'ajuntament de Torroella i l'empresa gestora del festival, Massís del Montgrí, s'han vist obligats a cancel·lar el Fimag "per criteris de força major i responsabilitat amb la salut pública" a causa de la pandèmia. "La prioritat és la salut pública i en això cal concentrar tots els esforços", diuen des del festival, que es comprometen a "intentar mantenir la programació que estava a punt de presentar per a l'any 2021".

"La greu crisi sanitària que estem patint i la incertesa sobre la seva evolució no ofereixen cap mena de garantia per poder celebrar el Fimag, raó per la qual, malgrat tenir-ho tot a punt i haver venut un important nombre d'entrades, s'ha hagut d'acordar la seva suspensió", assenyala l'organització del festival, que cada any reuneix entre 10.000 i 15.000 persones.

Als espectadors que ja havien comprat entrades per a espectacles del festival -la Gran Gala Internacional i Jorge Blas- se'ls retornaran els diners de les entrades de forma automàtica a través del mateix canal pel qual les havien comprat.