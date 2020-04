El festival de Peralada ofereix al seu web tres òperes de producció pròpia

La Traviata vista per Paco Azorín.

El Festival Castell de Peralada se suma a la iniciativa d'acostar la cultura als ciutadans durant el confinament i oferirà tres òperes de producció pròpia al seu web. A partir de divendres i fins que duri la quarentena, el certamen empordanès penja a festivalperalada.com tres títols complets, en obert i de manera gratuïta per recuperar espectacles estrenats en les passades edicions.

Es tracta de Combattimento, amb música de Claudio Monteverdi i amb direcció escènica de Joan Anton Rechi i direcció musical de Fausto Nardi (2016); Turandot, de Giacomo Puccini, amb direcció escènica de Mario Gas i amb Giampaolo Bisanti al podi (2016), i La Traviata, de Giuseppe Verdi, amb direcció i proposta escènica de Paco Azorín i amb la batuta de Riccardo Frizza (2019).

Estrenada l'1 d'agost de 2016 al Claustre del Carme, Combattimento, amor i lluites als madrigals de Monteverdi, és una òpera de petit format dirigida pel director d'escena Joan Anton Rechi i amb Fausto Nardi al capdavant de la formació Vespres d'Arnadí. Amb les veus de Sara Blanch, Anna Alàs, David Alegret i Víctor Sordo, Combattimento és un cercle poètic inspirat per la música de Monteverdi, una recerca desesperada de l'amor que en trobar-lo es transforma en confrontació a través de petites joies musicals que parlen de les relacions, dels misteris de l'amor, d'enamorar i imposar-se a l'altre, intentar superar-lo, perdre'l... per descobrir que no podem viure amb aquesta absència.

També estrenada l'agost del 2016, però a l'auditori Parc del Castell, Turandot és la tercera òpera de construcció km 0 del festival i el retorn a Peralada del director teatral Mario Gas amb una producció operística. Els cantants Iréne Theorin, Roberto Aronica, Maria Katzarova i Andrea Mastroni van interpretar els rols principals en una producció que va comptar també amb el Coro Intermezzo. L'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu sota la direcció musical del mestre Giampaolo Bisanti van ser els encarregats d'interpretar la partitura de Puccini.

La més recent és La Traviata, presentada per Paco Azorín l'agost del 2019. Amb direcció musical de Riccardo Frizza, és una nova producció del festival també construïda en tallers de l'Alt Empordà i que va comptar amb un repartiment internacional encapçalat per Ekaterina Bakanova, René Barbera i Quinn Kelsey, i amb la participació de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i del mestre José Luis Baso al capdavant del Coro Intermezzo.