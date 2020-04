Les biblioteques públiques augmenten la col·lecció digital per atendre la demanda

Les biblioteques públiques augmenten la col·lecció digital per atendre la demanda

Les biblioteques públiques augmenten la seva col·lecció digital per fer front a l'increment de la demanda coincidint amb el confinament de la població a causa de la pandèmia de coronavirus.

El departament de Cultura ha informat aquest divendres que ha augmentat el nombre de documents accessibles des d'eBiblioCat, la biblioteca digital de les biblioteques públiques de Catalunya.

A més de l'increment en 120.000 euros per a l'adquisició de més llicències per als préstecs de llibres electrònics, s'han incorporat noves col·leccions d'interès cultural que reforcen les temàtiques més demandades actualment pels usuaris.

Un dels recursos incorporats és Digitalia Film Library, plataforma de films i documentals en directe per a biblioteques, que inclou 1.080 títols, dels quals 411 són documentals i 669 són pel·lícules o sèries: cinema d'autor, cinema clàssic, cinema de 52 països i 42 idiomes diferents de tot el món. Les consultes no tenen límits de visionat per a usuaris de les biblioteques públiques.

Underground and Independent Comics, Comix and Graphic Novels posa a l'abast del lector més de 3.000 còmics, historietes i novel·les gràfiques del món editorial independent nord-americà des de la dècada de 1940 fins a l'actualitat, entre les quals destaquen les sèries 'pulp' dels anys 40 i 50.

Mitjançant la plataforma Hamaca online es poden visionar produccions videogràfiques actuals i històriques, nacionals i internacionals dels artistes més rellevants que han treballat des dels anys 70 a l'actualitat, amb un percentatge elevat de videoartistes catalans.

A SIRS Issues Researcher, un portal d'informació dedicat al món educatiu, s'inclouen continguts especialment adreçats a estudiants de secundària, universitaris, professors i bibliotecaris, que aborden temes per comprendre i analitzar més de 360 problemes socials complexos amb visions generals, preguntes essencials, punts de vista i fonts primàries i secundàries.

L'oferta d'eBiblioCat es completa amb les capçaleres dels diaris que tenen distribució digital per a biblioteques públiques: La Vanguardia (català i castellà), El País, Cinco Días i El Mundo Deportivo.

Actualment, eBiblioCat inclou més de 100.000 referències entre les quals destaquen 7.500 títols de llibres electrònics, 219 audiollibres, 4.000 pel·lícules o 4.000 títols de diferents plataformes -eFilm (cinema clàssic i comercial) i Digitalia Film Library (cinema clàssic, cinema d'autor de tot el món, documentals)-