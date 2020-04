La incertesa s'acarnissa amb les cites previstes per al juny i l'estiu

La pandèmia i, sobretot, la incertesa de no saber quan acabarà el confinament ni en quines condicions, estan començat a afectar cites culturals que s'estenen fins ben entrat l'estiu. Si bé alguns festivals, com l'Strenes de Girona, anuncien noves dates per a finals de juny i principis de juliol amb la confiança de poder tirar endavant amb normalitat una edició post-quarantena, d'altres propostes, com el Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí i el de Música Antiga dels Pirineus, que se celebra entre juliol i agost, ja han anunciat que s'han vist obligats a renunciar a l'edició del 2020 per la inseguretat del que passarà fins i tot quan s'aixequin les mesures més restrictives.

La manca de garanties sobre si es podran mantenir cites multitudinàries o si caldran límits d'aforament i el dubte entorn dels desplaçaments dels artistes internacionals i del públic són alguns dels condicionants que han pesat a l'hora de cancel·lar les cites d'aquest any.

Encara que l'estat d'alarma s'aixequés durant el mes de maig, l'organització considera que no hi ha prou garanties que es pogués celebrar el Fimag, el Festival de Màgia de Torroella de Montgrí, programat entre els dies 3 i 7 de juny, i que cada any aplega entre 10.000 i 15.000 persones.

«Per criteris de força major i responsabilitat amb la salut pública», l'Ajuntament de Torroella i l'empresa gestora del festival, Massís del Montgrí, ja van anunciar ahir que no han trobat la fórmula que permeti celebrar l'edició d'aquest any tot i tenir-ho tot a punt i haver venut un important nombre d'entrades.

«En cas que s'aixequés el confinament i se suspengués l'estat d'alarma per les dates programades, tampoc es descarta que s'estableixi un període de transició fins a restablir la normalitat, amb limitacions pel que fa als aforaments dels espectacles», assenyala l'organització, que s'emplaça a començar a treballar en l'edició del 2021 i «intentar mantenir» la programació que estava a punt de presentar. El festival baix-empordanès reconeix que suspendre l'edició d'enguany és «un cop dur», però que «la prioritat és la salut pública i en això cal concentrar tots els esforços».

Als espectadors que ja havien comprat entrades per a espectacles del festival –la Gran Gala Internacional i Jorge Blass– se'ls retornaran els diners de forma automàtica a través del mateix canal pel qual les havien comprat.

La manca de certeses respecte a la situació quan s'acabi l'aïllament i la voluntat d'evitar més pèrdues de les inevitables és també el que ha dut la direcció del Festival de Música Antiga dels Pirineus a cancel·lar la seva desena edició, que s'havia de celebrar del 3 de juliol al 23 d'agost en trenta-vuit municipis pirinencs, com Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Llanars, Llívia o Camprodon.

«La incertesa de la situació general un cop el confinament s'hagi aixecat, sense cap garantia ni des de l'autorització de realització d'espectacles ni del grau d'obertura de fronteres que permeti desplaçar-se als músics, han obligat l'organització a aturar totes les inversions prèvies necessàries per al correcte desenvolupament del festival i no incórrer en més despesa irrecuperable que s'acumuli a la que ja està feta», assenyala el certamen, que «en la mesura que sigui possible, contempla reprogramar per a l'edició del 2021 els concerts previstos».

Així, no se celebraran els 53 recitals de 21 formacions que havien organitzat per a l'estiu, ni tampoc les dinou actuacions en centres amb col·lectius vulnerables, especialment residències de gent gran, en el marc del programa FeMap Social.

Canvis per als Amics de les Arts

Altres cites han optat per la reprogramació, en lloc de suspendre. És el cas dels Amics de les Arts, que han hagut d'ajornar part de la gira de presentació del seu nou disc, El senyal que esperaves.

El concert a l'Auditori de Girona, que s'havia de celebrar el 23 de maig, es trasllada al 17 d'octubre.

Les persones que tenien entrada i no puguin assistir al concert en la nova data poden demanar-ne la devolució abans del 24 d'abril.