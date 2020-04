Sanjosex, Miquel Abras i Mazoni versionen cançons per la gent gran d'una residència de la Bisbal

Miquel Abras, Sanjosex i Mazoni han versionat diverses cançons per la gent gran de la Residència Geriàtrica Zoilo de la Bisbal d'Empordà per fer més amè el confinament dels seus residents, que no poden estar en contacte amb les seves famílies des de la declaració d'estat d'alarma. La iniciativa, batejada com a 'Cançons per la gent gran', ha estat impulsada per músics bisbalencs, el centre geriàtric i el consistori i fa una "crida a què professionals i amateurs facin arribar vídeos on versionin temes que puguin ser reconeguts per persones d'edat avançada", que són les que "pateixen més restriccions de visites". Les cançons es poden enviar a través de YouTube o enviant l'arxiu al correu comunicació@labisbal.cat .





Per l'ocasió, Sanjosex ha versionat la cançó 'Pel teu amor' de Josep Ribas i Gabriel; Miquel Abras, 'País petit' de Lluís Llach; i Mazoni ha adaptat el bolero 'Dos gardenias' de la cubana Isolina Carrillo.Tots els vídeos que rebi aquesta iniciativa es publicaran a la web de l' Ajuntament de la Bisbal d'Empordà , es compartiran a les xarxes socials del municipi i la gent gran de la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu les visualitzarà projectades en una gran pantalla. A més, aquests vídeos "també podrien ser projectats a altres residències de gent gran o els podria visualitzar gent que estigui patint la situació actual a qualsevol llar", segons detalla el consistori a través d'un comunicat.