La nova cançó de l'Orquestra Di-Versiones per aixecar els ànims durant el confinament

L'Orquestra Di-Versiones ha estrenat aquesta tarda mitjançant les xarxes socials una cançó nova titulada "No Tornaré a Casa" amb el qual han volgut arrencar un somriure als seus seguidors en temps de confinament. L'esperit del tema, enregistrat des de la casa de cada membre del grup, és que quan s'aixequi l'estat d'alarma i a poc a poc la vida torni a la normalitat "tindrem tantes ganes de sortir, quedar amb els amics, veure'ns i gaudir, que no voldrem tornar a casa". La cançó és una versió de "Be My Baby" de The Ronettes, que el 1987 es va incloure a la banda sonora de la pel·lícula "Dirty Dancing".