L'Ítaca Escala es trasllada al 3 d'octubre amb un nou cartell

El festival Ítaca ha cancel·lat els concerts de Manel, Ciudad Jara, Lildami i El Pot Petit previstos per aquest cap de setmana a l'Escala i oferirà un cartell alternatiu el 3 d'octubre. Tot i haver-ho intentat, l'organització no ha pogut trobar unes dates alternatives per mantenir el cartell de l'Ítaca Escala, i per això el festival i el consistori estan treballant en una nova nit de concerts amb altres artistes el 3 d'octubre.

Així mateix, el festival anuncia el canvi de dates del concert de Macedònia, que havia de tenir lloc el 9 de maig i que finalment se celebrarà el 24 d'octubre a l'Espai Ter, i ha anul·lat la VII Pujada al Castell del Montgrí que s'havia de celebrar el 24 de maig, però manté el gruix de la programació prevista pels mesos de juny i juliol i que inclou les actuacions, entre altres, de Caravan Palace, Goran Gregovic, Oques Grasses, Els Amics de les Arts, Ana Tijoux, Lágrimas de Sangre, Andrea Motis, Sanjosex o Itaca Band, entre altres.

El festival acaba de posar en marxa la campanya "Mantenim la flama d'ÍTACA" en què demana als seus espectadors mantenir les seves entrades per bescanviar-les més endavant amb l'objectiu d'assegurar la viabilitat del projecte. Els usuaris que optin per mantenir les seves entrades rebran com a regal l'ampolla reutilitzable d'alumini que el festival ha produït aquest any en col·laboració amb Empordaigua, empresa especialitzada en l'assessorament, tecnologia i disseny per a la gestió eficient i responsable de l'aigua.

Així mateix, el festival ha obert a la seva pàgina web el Mercat d'Ítaca que permet als seus usuaris adquirir l'ampolla reutilitzable o la samarreta de la VII Pujada al Castell del Montgrí. Les compres contribuiran a la continuïtat del festival en futures edicions, assenyala l'organització.