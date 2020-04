La Casa de Cultura de Girona continua activa a internet

La Casa de Cultura de Girona manté part de la programació habitual però adaptada al món virtual, a través de les xarxes socials i del web, on ofereix algunes de les seves activitats i conferències. A més d'una versió en línia d'un taller de poesia amb Josep Pedrals per aprendre a recitar, l'equipament també recupera el cicle de conferències Art i literatura amb Carles Guerra o Oriol Fontdevila o el cicle de divulgació científica Contemporàlia, que ja porta més de vint edicions i ha tocat temes com els límits de la ciència, els models matemàtics per predir el món o la relació entre l'art i les matemàtiques.

Tampoc s'aturarà el programa d'activitats familiars de la petita Casa de Cultura, que les famílies podran seguir des de les seves llars, amb suggeriments de tallers plàstics i propostes culturals, entre d'altres.

Des de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona es coordina la Xarxa de Tècnics Municipals de Cultura de les comarques gironines, que té la voluntat de crear un espai d'intercanvi, formació i divulgació per donar a conèixer projectes i productes culturals. Mitjançant els seus canals es farà difusió de les activitats i propostes més interessants que han sorgit aquests dies de confinament.

Des del primer moment de l'anunci del confinament, en principi només parcial, la Casa de Cultura va decidir, d'acord amb els professors i la gran majoria d'alumnes, no aturar els cursos d'idiomes, que continuen impartint-se en línia.