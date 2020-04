Museus en quarantena, però oberts les 24 hores

Una passejada virtual sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí i les sales de la Casa Masó o conèixer de ben a prop les peces més preuades del jaciment d'Empúries són algunes de les propostes dels museus gironins, que aquests dies ofereixen una alternativa per redescobrir els seus tresors artístics sense trencar el confinament. Itineraris virtuals o eines per conèixer més i millor les peces artístiques i vestigis que acullen a través de l'ordinador o les tauletes ajuden, per una estona, a «sortir de casa» sense necessitat de travessar el llindar de la porta i gaudir de museus que ara estan tancats, però que obren les 24 hores a la xarxa.

La Fundació Gala-Salvador Dalí, per exemple, acaba d'estrenar un nou recorregut virtual que permet veure el Teatre-Museu Dalí com una casa de nines, una maqueta tridimensional a partir de la qual es pot arribar a espais recòndits del gran objecte surrealista ideat pel pintor, com l'interior del Taxi plujós instal·lat al pati. El portal de la institució també permet fer un tastet en línia d'algunes de les estances del castell de Púbol i la casa de Portlligat, els altres vèrtexs del triangle dalinià. Així mateix, a la pàgina en línia del Museu Dalí també es poden veure un centenar d'obres de la seva col·lecció i consultar els catàlegs raonats de pintures i d'escultura i obra tridimensional, que permeten una visió de cada peça a gran mida i resolució, acompanyada per una fitxa identificativa.

De la mateixa manera, el Museu d'Arqueologia de Catalunya facilita als visitants virtuals descobrir els materials més significatius de les seves cinc seus, entre elles les dels jaciments d'Empúries i Ullastret o de Girona, a Sant Pere de Galligants. A cop de clic es pot veure girar el famós Esculapi d'Empúries a la pantalla o algun dels vestigis recuperats del jaciment d'Ullastret.

Una altra de les institucions que conviden a fer una passejada interactiva és la Fundació Rafael Masó. L'entitat obre a la xarxa les portes de la Casa Masó per exhibir les principals obres d'art i d'arts decoratives que s'exposen a la casa museu. A més, el portal de la Fundació Rafael Masó a Google Arts & Culture també ofereix diferents exposicions virtuals, com una dedicada a la societat Athenea.

El Museu d'Art de Girona també forma part des de fa temps de Google Street View, l'eina que permet fer recorreguts virtuals pels principals museus del món, i de la plataforma Google Arts & Culture, que dona a conèixer a usuaris de tot el món les obres més representatives dels seus fons amb imatges d'alta qualitat i ofereix exposicions virtuals. L'espai gironí hi té disponibles cinc mostres, sis itineraris i més d'un centenar d'elements de la seva col·lecció.

Per la seva banda, la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí ofereix la possibilitat de visitar algunes exposicions antigues de manera virtual, com José María Mascort; Llegat Catalina Sastre, celebrada de l'1 de juny al 13 d'octubre del 2019, una alternativa fins que no pugui tornar a obrir la Casa Galibern.

També a Torroella, però en aquest cas al Museu de la Mediterrània, continuen oferint continguts des del seu web i canal de YouTube. Permet revisitar les seves sales a través de Google Street View i vídeos de l'exposició permanent i la sala de les Bèsties i els Gegants, a més de recuperar la seva audioguia. A través del projecte «La peça del mes» recupera algunes de les seves peces, i també ofereix àudios de les conferències que ha acollit, així com vídeos d'algunes iniciatives, com Fer de músic, que està recuperant la memòria oral de les cobles orquestres.

El Museu del Cinema de Girona, el de l'Empordà, el del Joguet o l'Etnogràfic de Ripoll estan aprofitant aquests dies les xarxes socials per acostar-se a la ciutadania, compartint continguts com curiositats, recomanacions, algunes peces de la seva col·lecció o fragments de pel·lícules a través dels seus perfils.

Consultar informació sobre les peces més interessants del Museu Arqueològic de Banyoles o introduir-se virtualment a la vil·la romana de Vilauba, a Camós, en un projecte tridimensional, són altres opcions per gaudir de la cultura des de casa.

El vídeo, juntament amb els reptes que plantegen a les xarxes socials, és una de les eines que fan servir aquests dies els museus d'Olot, que tenen penjat un audiovisual amb un recorregut pel de la Garrotxa a vista de dron i també ofereixen píndoles explicatives d'alguns dels protagonistes del seu fons, com Francesc Vayreda.

I com que els visitants no poden anar al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, el Mume s'ha proposat arribar als visitants oferint-los a les xarxes continguts i imatges de la seva exposició temporal dedicada a l'art de l'exili.

Els museus gironins, però, no són una excepció i són molts els equipaments catalans que continuen oberts gràcies a la xarxa, com el MNAC, el Picasso o el Macba.