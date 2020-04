Les 10 millors pel·lícules de ciència ficció en Netflix

Amb el món en pausa a causa de la pandèmia del coronavirus, són molts els que busquen refugi en els serveis de streaming per superar l'avorriment. Netflix s'ha convertit en el gran referent en aquest sector, amb el seu ampli catàleg de pel·lícules i sèries, tant antigues com noves, i una forta aposta per la ciència ficció.

Deixant de banda sèries genials com Altered Carbon, Black Mirror o Rick i Morty, hi ha una gran varietat de títols disponibles a la plataforma que faran de la teva quarantena l'oportunitat perfecta per submergir-te en històries de robots, acció trepidant o simplement gaudir amb alguns dels personatges icònics de la cinematografia.

Aquestes són 10 de les millors pel·lícules de ciència ficció que pots veure avui mateix a Netflix:



Blade Runner

Tornar als clàssics, aquesta vegada de la mà de Ridley Scott. Considerada com una de les millors pel·lícules sobre intel·ligències artificials, la història segueix els pasos de Rick Deckard, un analista d'androides que ha de descobrir què és real i què és mentida en un futur que sembla haver perdut el nord.

Matrix



Per què no començar pels clàssics? Les tres entregues de Matrix estan disponibles a Netflix, i ara és el moment perfecte per fer un repàs a la saga dels germans Wachowski, ja que la quarta pel·lícula s'està coent a foc lent. La realitat que habitem és una simulació, i només l'escollit, en Neo, podrà impedir que les màquines aconsegueixin el control absolut de la humanitat.

Snowpiercer



En la seva primera incursió en el gènere de ciència ficció, el coreà Bong Joon-ho, responsable de l'aclamada i multioscarizada Paràsitos, va presentar un fosc futur postapocalíptic en què la humanitat està a la vora de l'extinció després d'una nova glaciació. Els únics supervivents són els passatgers de l'Snowpiercer, un tren que recorre el món a tota velocitat impulsat per un motor de moviment perpetu i que serveix al director per, tal com farà anys després a Paràsitos, reflectir amb tota la seva cruesa la lluita de classes.

Basada en el còmic de Jean-Marc Rochette i Jacques Loeb i rodada en anglès, la pel·lícula -que va ser triada com un dels 10 millors films independents del 2013 per la National Board of review- compta amb un imponent repartiment amb noms com els de Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, John Hurt, Ed Harris i, com no, Song Kang-ho.

Círculo



Inquietant pel·lícula com poques, combinant la ciència ficció amb el thriller psicològic i de psicoanàlisi. Un grup de persones que no es coneix participa en un macabre joc en el que hauran de triar qui viu i qui mor sense saber del cert quines són les regles.

Retorn al futur



Doc Brown i Marty McFly segueixen impertèrrits al pas el temps. La trilogia de Robert Zemeckis és una de les grans joies de la ciència ficció dels anys 80, i està disponible en Netflix. Una sèrie de desafortunats viatges en el temps faran que els protagonistes s'enfrontin al seu passat i el seu futur en el qual no faltaran grans dosis d'humor.

Annihilation



Excepte en els Estats Units, Aniquilació (Annihilation), el segon film d'Alex Garland després de la lloada Ex Machina, no va passar per les sales de cinema. Els directius de Paramount consideraven que la cinta era ciència-ficció massa filosòfica, excessivament «intel·lectual» i «complicada» per al públic en general ... El que no vol dir que no hagués funcionat en sales, ja que es tracta d'un intens encreuament de terror i ciència ficció existencial amb un final obert a múltiples interpretacions.

Altered Carbon: Reenfundados



Proposta d'animació distòpica recentment estrenada que continua els esdeveniments de la sèrie Altered Carbon. En un món futur, els humans han aconseguit emmagatzemar la seva consciència en uns aparells anomenats piles, aconseguint així una espècie d'immortalitat. La carn és mortal, però la ment pot duplicar-se.

Minority Report



Dirigida ni més ni menys que per Steven Spielberg amb Tom Cruise com a protagonista, Minority Report presenta una societat en la qual els crims estan obsolets gràcies a uns éssers coneguts com els precog, capaços de veure els assassinats abans que succeeixin.

I am mother



Una altra de les grans apostes originals de Netflix. En un futur en el qual la humanitat es creu extinta, una nena ha estat criada per un robot amb intel·ligència artificial. Però tot el que creu cert s'ensorra quan apareix una altra persona a la nau en la qual habiten.

El hoyo

L'última gran sensació de Netflix. El Hoyo explica la història d'una presó de màxima seguretat en la qual els presos dels nivells inferiors s'alimenten de les sobres dels habitants de les plantes superiors. Un home farà tot el possible per canviar aquesta situació.