Teatre, música, circ, dansa, art i literatura omplen les xarxes de propostes culturals per Setmana Santa

​Teatre, música, dansa, circ i literatura omplen les xarxes de propostes culturals per aquesta Setmana Santa. Destaquen la iniciativa del #LliureAlSofà amb 'Les noces de Fígaro', dirigida per Lluís Homar; el Cirque du soleil ofereix un altre especial de 60 minuts amb números d'espectacles com 'Alegria', 'Kà' i 'Kooza'; Ada Parellada parlarà aquest dissabte sobre com aprendre a organitzar millor la cuina i l'actriu Leticia Dolera mantindrà una trobada amb els espectadors a #NuestroCineNosUne.

Les propostes de Setmana Santa coincideixen amb la iniciativa, impulsada per representants culturals d'un #Apagoncultural de 48 hores a les xarxes per divendres i dissabte contra el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

El Teatre Lliure segueix oferint continguts digitals dins de la programació #TheShowMustGoOn. La iniciativa del #LliureAlSofà emetrà al canal de youtube 'Les noces de Fígaro', de Caron de Beaumarchais, dirigida per Lluís Homar la temporada 16/17. L'espectacle es podrà veure fins dissabte a les vuit de la tarda, i diumenge a les sis de la tarda. El muntatge, en català, també comptarà amb subtítols en castellà.

El Lliure ha explicat que 'Les noces de Fígaro' de Lluís Homar és un espectacle "molt especial" perquè retornava a escena el muntatge "emblemàtic" d'un dels fundadors del Lliure, Fabià Puigserver, que l'any 1989 va marcar un punt d'inflexió en la trajectòria del teatre. Marcel Borràs interpreta a Fígaro, en un repartiment completat per Manel Barceló, Oreig Canela, Joan Carreras, Oriol Genís, Mónica López, Eduard Muntada, Victòria Pagès, Albert Pérez, Aina Sánchez, Mar Ulldemolins, Valsecchi i Pau Vinyals.

Cirque du Soleil ofereix per tercera setmana seguida un altre especial de 60 minuts que inclou números d'espectacles de la companyia com són 'Alegria', 'Kà' i 'Kooza' a través del seu nou espai de contingut digital CirqueConnect.

Continua la iniciativa de #LaFlyhardACasa amb els espectacles 'Sunday morning' de Carol López, 'Caixes' de Marc Artigau i direcció de Montse Rodríguez, i 'Lifespoiler' de Marc Angelet i Alejo Levis, obra candidata al Premi Max 2019 a millor autoria teatral. Aquestes es podran veure fins diumenge.

El Mercat de les Flors segueix amb les propostes de menús coreogràfics online per a què el públic pugui gaudir de la dansa, amb vídeos al web d'espectacles complets d'algunes de les peces que han passat pel Mercat, molts d'ells coproduccions del centre. A partir d'aquest dijous i fins diumenge es pot veure al setè menú amb 'Al baile', de Juan Carlos Lérida i un retrat coreogràfic de Raimund Hoghe, més un menú familiar amb 'Nubes' d'Aracaladanza.



Literatura

El Grup 62 ha organitzat diverses activitats per aquesta Setmana Santa. Ada Parellada parlarà aquest dissabte a les set de la tarda sobre com aprendre a organitzar millor la cuina i el que es cuina a través del seu Instagram. Diumenge, Àfrica Ragel presentarà 'Gran ocell de silenci' en una conversa amb la periodista Meritxell Deulofeu a través dels seus comptes d'Instagram a les dotze del migdia. I dilluns a les sis de la tarda, Jaume Funes aportarà idees per construir i reconstruir la vida amb els joves aquests dies, també al seu Instagram.

A la llibreria Ona Llibres, els seus lectors recomanen les seves lectures de confinament dissabte a les dotze del migdia i diumenge a les vuit de la tarda Aleix Palau presentarà les seves recomanacions musicals.

Per la seva part, l'actriu Leticia Dolera serà dilluns la protagonista d'una nova entrega de la iniciativa #NuestroCineNosUne de la Acadèmia de Cine i la seva Fundació que proposa la trobada virtual de cineastes amb els espectadors a les seves xarxes socials. Dolera parlarà de la seva òpera primera 'Requisitos para ser una persona normal'.

Seguint amb el món audiovisual, Edit TV, la plataforma de documental musical online del festival In-Edit, oferirà 150 títols de la seva història que inclouen des de clàssics fins a joies amagades, passant per un especial amb part dels títols que van estar disponibles durant l'edició del 2019. Durant aquests dies els seus organitzadors n'aniran publicant material.



Xerrada a Ficomic sobre dibuixants

Ficomic afronta la suspensió del Comic Barcelona pel coronavirus amb una programació en línia que ha anomenat Comic Barcelona On Demand. Es tracta d'una programació que ofereix a través de YouTube per "comiquejar des de casa". Aquest dissabte a les dotze hi haurà una xerrada sobre 'El rol del dibuixant: els jocs portats a les vinyetes', amb Laurielle, Andrés Palomino i Joan Tretze, moderada per Cels Piñol.



CosmoCaixa

La Fundació 'la Caixa' continua la programació especial de continguts digitals a les xarxes socials de CosmoCaixa amb la iniciativa #UnaFinestraALaCiència. Els canals del centre retransmeten ara des d'aquesta setmana diàlegs en directe amb científics. Fruit d'un acord amb l'Associació Catalana Comunicació Científica (ACCC), se celebraran els Live Talks on especialistes de la comunitat científica participaran en diàlegs en viu en els quals els usuaris poden interactuar amb preguntes. El dilluns 13 d'abril serà el torn de l'investigador Guillem Anglada, un dels descobridors de l'exoplaneta Proxima b, en diàleg amb Miquel Sureda, amb motiu del Dia Mundial de l'Astronomia.

Museu d'Història de Cambrils serà el protagonista aquest divendres del concurs en línia #MuseumQuizACasa i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, dilluns. El concurs, impulsat per una quinzena de museus, és accessible a través de l'adreça web www.museumquizacasa.org i inclou una versió per adults i una altre per a famílies. De dilluns a divendres proposa un concurs cada dia dedicat a un dels museus participants, i els dissabtes a públic general amb preguntes de tots els museus en un únic concurs. Està construït sobre la plataforma gratuïta 'Kahoot'.



Palau Digital

Palau Digital ofereix en 'streaming', de manera gratuïta i en exclusiva a l'estat espanyol, el concert de la 'Segona Simfonia' de Mahler que Gustavo Dudamel va oferir al capdavant de la Filharmònica de Munic i amb la participació de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau el 27 de juny de 2019 al Palau de la Música Catalana. Una proposta que, a través d'Unitel, estarà disponible mentre duri el període de confinament i que se suma a l'actual oferta del portal. El canal ARTE va emetre aquest concert en 'streaming' el 29 de març passat i assolí una audiència de 470.000 persones.

Poc després de l'inici del confinament, Stay Homas, format per Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet, ha anat publicant des de la terrassa diverses cançons que han donat la volta al món. Han comptat també amb les col·laboracions en directe a través de mòbil de Nil Moliner, El Kanka i Judit Neddermann, entre d'altres.



Sagrada Família

La Sagrada Família retransmetrà a través del seu canal de Youtube la il·luminació de la façana de la Passió a partir de les vuit de la tarda. Més de 20.000 persones van assistir l'any passat a les diferents sessions d'il·luminació de la façana de la Passió de la Sagrada Família coincidint amb els dies de Setmana Santa. El dia d'inici de la retransmissió va ser el passat dilluns a les vuit de la tarda. A través d'una locució musicada, l'esdeveniment va resseguint les escenes de la façana de la Passió on l'escultor Josep Maria Subirachs va plasmar els últims dies de la vida de Jesús.



#Apagoncultural

Les propostes de divendres i dissabte estan supeditades també al seguiment de #Apagoncultural durant 48 hores entre divendres i dissabte a les xarxes promogut per representants culturals contra del ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

Els pianistes Ignasi Cambra i Ignasi Terraza havien d'oferir aquest divendres una trobada online. Finalment, però, com altres artistes han secundat l'aturada cultural contra el ministre.

El titular espanyol de Cultura va manifestar aquesta setmana que no era el moment d'activar recursos per al sector: "Ja arribarà el moment d'impulsar i reimpulsar per a la cultura i l'esport. Avui toca pensar en els malalts, en salvar-los-hi la vida i en parar el virus". Les paraules del ministre no van agradar al sector, que el va criticar durament a través de les xarxes socials. Una de les mesures proposades ha estat l'#Apagoncultural de 48 hores que ha rebut el suport de la Unió d'Actors i Actrius de l'Estat i de l'AADPC.