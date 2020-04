Temporada Alta prepara una edició del festival que "reflectirà la situació" de crisi sanitària

El festival d'arts escèniques Temporda Alta preveu que l'edició del 2020 "reflectirà la situació" de crisi sanitària que viu el país. El seu director, Salvador Sunyer, ha assegurat que "segur que hi haurà referències" al virus i el confinament que està vivint bona part del món. A més, Sunyer ha alertat que la covid-19 passarà factura a la programació. Si bé ja tenien un gruix d'espectacles internacionals tancats, la incertesa de la mobilitat i les restriccions que tindrà cada país fa que no es pugui concretar quines companyies vindran i quines no. A més, el director ha avançat que hi haurà "més presència del país" amb les produccions que no han pogut fer les seves gires i la programació es tancarà "sobre la marxa".

El coronavirus està afectant a molts nivells i això tindrà un impacte en l'economia i la societat, en primer nivell. I part d'aquest impacte s'acabarà traslladant al món cultural. Un dels exemples serà la programació del Festival Temporada Alta que es fa a diferents municipis de les comarques gironines. El seu director, Salvador Sunyer, ha alertat que aquesta tardor es farà "un festival semblant a les edicions anteriors", però que la programació s'adequarà "més a les circumstàncies que no pas a la voluntat".

De fet, Salavador Sunyer ha avançat que el Temporada Alta d'aquesta tardor "reflectirà la situació" que viu el país i també la resta del món aquests dies. El director ha assegurat que "potser no hi serà reflectit de forma directa, però segur que hi haurà referències" bona part dels espectacles que hi hagi.

La pandèmia està afectant a diferents nivells l'organització del festival. En primer lloc, el director ha alertat que "el pressupost es reduirà" perquè baixaran les aportacions dels sponsors.

Els organitzadors del festival tenien "una part" de la programació internacional tancada, que ara volen mantenir. De tota manera, la incertesa de les restriccions de mobilitat i la situació sanitària impedeixen preveure quins espectacles es mantenen i quins no. Sunyer ha detallat que aquests dies, quan reserven els vols de les companyies que vindran, les aerolínies "avisen que no saben si els avions es podran enlairar". Això fa difícil assegurar les produccions que es mantindran de cara a la tardor.

A més, el director ha avançat que hi haurà "més presència del país" amb algunes de les companyies teatrals que no han pogut fer la seva gira aquests mesos. El director ha assegurat que aquelles produccions que hagin cancel·lat les seves estrenes podrien tenir un lloc al festival. "Programarem el que puguem i el que ens sembli que està bé", ha afegir Salvador Sunyer.



Una programació "sobre la marxa"

Davant de totes aquestes incerteses, el director del festival d'arts escèniques ha lamentat que la programació s'anirà tancant "sobre la marxa". Salvador Sunyer ha afirmat que la seva voluntat és "que es faci teatre i que hi hagi música" i a partir d'aquest punt de sortida "s'adaptarà el que es pugui fer".

Sobre les possibles restriccions de públic, Sunyer confia que a la tardor ja es puguin obrir tots els equipaments amb totes les localitats disponibles, tot i que tampoc hi posa la mà al foc. "Tothom confiava que es podria fer la programació escènica del maig i del juny i no serà així", ha conclòs el director del festival.