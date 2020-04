Desconvoquen en l'últim moment l'apagada virtual del sector de la cultura

La promesa que el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, convocarà el sector a una reunió, va provocar que ahir a la nit fos desconvocada l'apagada cultural de 48 hores a les xarxes convocada per avui i demà per professionals, empreses i institucions culturals. La protesta, àmpliament difosa a les xarxes, pretenia reivindicar mesures que ajudin a mitigar la crisi al sector derivada del confinament, i naixia en resposta precisament a unes paraules del minstre assegurant que no és el moment d'impulsar mesures econòmiques per a la cultura perquè cal prioritzar els malalts.