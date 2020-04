El Comtal de Ripoll participa en una iniciativa per salvar els cines de poble

Sonic i The gentlemen eren els dos títols que s'havien d'estrenar al Comtal de Ripoll el cap de setmana del 14-15 de març però que l'estat d'alarma decretat per la crisi sanitària del coronavirus va apagar. Des d'aleshores, la pantalla d'aquest cinema, com les de la resta, estan apagades, i la perspectiva és que la situació s'allargui encara un temps més i agreugi la situació d'un sector que no sap com se'n sortirà quan el públic pugui tornar a les sales. Per intentar atenuar el cop, l'empresa que gestiona el Comtal, implantada en 33 poblacions de Catalunya, l'Aragó i les balears, ha llançat una campanya que pretén «salvar» els cines de poble. Per fer-ho proposen al públic que adquireixi de manera anticipada abonaments per usar quan les sales recuperin l'activitat, o una campanya de crowfunding, entre d'altres.

I love cine de poble és una iniciativa del Circuit Urgellenc, una exhibidora de Lleida amb àmplia tradició al sector, que va assumir la gestió del Comtal de Ripoll el 1998. La sala, de titularitat municipal, la duia directament l'Ajuntament, però aquell any es va canviar el funcionament, externalitzant-lo, amb la intervenció d'un gestor vinculat directament al món de l'exhibició. La campanya va arrencar el 6 d'abril i ofereix la compra d'entrades anticipades amb grans descomptes en format paquet durant el període de confinament. Es poden adquirir 10 i 20 entrades fins al mes de juliol a un preu de 53 i 100 euros, respectivament. A més, en les sis poblacions amb cinemes que es mantenen gràcies als socis, Agramunt, Bellpuig, Mequinensa, Montblanc, Tamarit i Sariñena, es posa a la venda un carnet d'abonament per 60 euros, vàlid fins al 31 de desembre de 2020 i que permetrà a l'usuari anar a veure totes les pel·lícules programades durant els pròxims sis mesos.

«Som un fil conductor social i cultural i, en el cas de Ripoll, portem un servei que evita que la gent que vulgui anar al cinema hagi d'agafar el cotxe i anar fins a Vic», explica el gerent del grup, Pere Aumedes. El Comtal programa bàsicament «cinema familiar i pel·lícules de prestigi per al públic adult», a més de sessions de cine-club. També, com és obvi, «els grans blockbusters» que permeten assegurar una part de la taquilla. Anualment hi passen entre 12 i 13.000 espectadors, una xifra modesta, tot i que cal tenir en compte que la sala, amb capacitat per a 350 espectadors, només obre de dissabte a dilluns.

L'empresa, com moltes del sector, s'ha vist abocada a fer un ERTO. Aumedes assegura que tot i tenir els cines aturats «les nostres despeses fixes pugen a uns 25.000 euros mensuals», una quantitat que, sense ingresssos, pot posar en dubte la viabilitat del projecte. Per això la iniciativa que han ideat també proposa una campanya de crowdfunding en l'àmbit estatal en la qual ofereix al públic la possibilitat de comprar entrades solidàries que aniran destinades a entitats benèfiques. Funciona a través de la plataforma www.goteo.com i ja els ha permès recaptar més de 3.000 euros. En el cas de Ripoll, les localitats solidàries anirien per la Fundació MAP, una entitat social sense ànim de lucre que treballa per millorar la vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies. La finalitat de tot plegat és evitar el tancament de les seves 33 sales de cinema i poder salvaguardar la seva plantilla de 60 treballadors en el marc de la crisi del coronavirus. El projecte compta amb el suport de cares conegudes del món del cinema com l'actor Sergi López i Isona Passola, directora de l'Acadèmia del Cinema Català; no hi ha cap previsió sobre quan podran reobrir les sales (quan s'aixequi el confinament, els espectacles públics encara trigaran temps en recuperar-se) però el grup ja ho celebraria si les pantalles recuperessin l'esplendor per Sant Joan, a les portes de la campanya d'estiu.