Víctor Català, Bèstia Confinada

Víctor Català vista pel poeta Enric Casasses és la primera Bèstia Confinada, un butlletí digital estrenat per Edicions Poncianes durant el confinament. La publicació periòdica compta amb diversos poetes actuals parlant de grans autors universals, el primer dels quals és el darrer premi d'Honor de les Lletres Catalanes amb l'escalenca Caterina Albert, de qui és un gran coneixedor.

El butlletí serà setmanal i inclourà una desena de pàgines dedicades als vint autors que formen la col·lecció de pòsters poètics Bèsties, com Mercè Rodoreda, presentada per la poetessa gironina Maria Cabrera o Walt Whitman explicat per Jaume Pons Alorda.Per als propers números, seguint el mateix procediment, ambé comptarà amb Míriam Cano parlarà d'Emily Dickinson o Blanca Llum Vidal i Arnau Pons explicant-nos Marguerite Duras.

Els curadors de cada butlletí seran els encarregats de fer una tria de poemes, de contextualitzar l'autor i d'escriure un text de creació que relacioni el moment actual amb la realitat d'aquests personatges que també van tenir, en molts casos, vides confinades en algun dels seus aspectes. A més, inclourà un vídeo curt on llegiran una mostra de l'obra, imatges, enllaços a altres continguts relacionats amb l'autor presentat.