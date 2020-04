El Govern veu "difícil" la celebració de festivals musicals aquest estiu

El Govern veu "difícil" la celebració de festivals de música aquest estiu. Així ho ha precisat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, després del consell executiu d'aquest dimarts, en què s'ha aprovat un pla de xoc de 31 milions d'euros per al sector de la cultura.

"Malauradament, res ens fa pensar que puguem gaudir d'aquests espectacles a l'estiu", ha afegit Budó. Segons un estudi sobre l'impacte dels festivals musicals de la Conselleria de Cultura, a Catalunya hi ha 400 festivals concentrats especialment entre la primavera i l'estiu a les demarcacions de Girona i Barcelona.

Fins ara, només s'han anul·lat el Polo Music Festival i el Terramar de Sitges i el Primavera Sound s'ha posposat a finals d'agost.

El Polo Music Festival havia de tenir lloc entre el 22 de maig al 7 de juny a Barcelona, mentre que el Terramar de Sitges estava previst entre el 24 de juliol i el 14 d'agost. El festival més concorregut de Catalunya, el Primavera Sound, va traslladar l'edició del vintè aniversari de finals juny, quan té lloc cada any, al 26, 27, 28, 29 i 30 d'agost.

Els 250 festivals musicals subvencionats pel departament de Cultura van sumar l'any passat 2,1 milions d'espectadors, és a dir, un 4% més que el 2018.

L'increment té molt a veure amb el públic de festivals mitjans i grans com el Cruïlla, que va doblar espectadors, l'Anòlia (amb un 70% més), l'Ítaca (un 40%) o l'Acústica de Figueres (11%). Segons el mateix estudi de l'impacte d'aquestes cites, les 10 grans cites concentren el 46% dels espectadors, mentre que hi ha una constel·lació de petits certàmens arreu del territori (190) que no superen els 5.000.



L'Acústica o el Sónar

Segons l'estudi presentat pel Departament de Cultura al març, en conjunt van rebre 2,1 milions d'espectadors, que representa un creixement de 4 punts respecte l'any 2018. La concentració de públic és notòria en 10 cites musicals que apleguen el 46% de tots els assistents a festivals al llarg de l'any. Primavera Sound (220.000), Festival Internacional de Jazz de Barcelona (144.000), l'Acústica (120.000), el Mercat de Música Viva de Vic (115.000) o el Sónar (105.000), en són els abanderats.

Però exceptuant l'Acústica, que sí que va augmentar un 11% el seu públic, les cites que han engreixat el total d'espectadors del 2019 són de categoria mitjana, especialment el festival Cruïlla (que sumant les seves diverses convocatòries durant l'any va més que doblar els assistents del 2018), l'Ítaca (amb un 40% més d'assistents), el Festivalot de Girona (33% més) i l'Anòlia, amb un creixement del 70%.