Llibreters i floristes acorden celebrar el Sant Jordi alternatiu el 23 de juliol

La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes han fixat el dijous 23 de juliol com a data per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa d'aquest any, després de veure's obligats a ajornar aquesta celebració tradicional del 23 d'abril, festivitat de Sant Jordi. Ho han acordat tots dos gremis, que agrupen a associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i arts gràfiques, així com al sector de la flor, i han animat igualment a tota la ciutadania a celebrar Sant Jordi també el 23 d'abril «des de casa», segons un comunicat conjunt.

«Conscients que el dia 23 de juliol encara s'hauran de mantenir les mesures de distància social per protegir la salut de tots, els gremis es posen a la disposició de les administracions», i esperen trobar les fórmules i escenaris més adequats per celebrar la festa amb les màximes garanties. Amb tot, també han defensat que, malgrat estiguin «amb la persiana baixada», les llibreries «no s'aturen».

De la seva banda, l'associació d'editorials independents Llegir en Català ha engegat la campanya #ObrimFinestres, en què editors i escriptors recomanaran llibres per promoure la compra per Sant Jordi. Es proposa que la compra de llibres es faci a través del portal online de llibreries independents Libelista. L'associació especifica, en un comunicat conjunt, que són partidaris de fer l'entrega dels llibres després del confinament, però «entenen i respecten» qualsevol de les postres escollides.