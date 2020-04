Sant Feliu de Guíxols garanteix que hi haurà Porta Ferrada "sigui com sigui"

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols garanteix que hi haurà 58a edició del Festival de la Porta Ferrada "sigui com sigui". El regidor responsable del certamen, Josep Saballs, assegura que de moment la programació es manté "tota intacta". Sí que admet, però, que consistori i organització treballen "intensament i de manera discreta" per afrontar les afectacions que el coronavirus pugui tenir. Per una banda, perquè artistes internacionals poden cancel·lar gires arran de la covid-19. I per l'altra, perquè caldrà veure com afrontar "a nivell de costos, catxets i entrades" les possibles limitacions d'aforament. Simple Minds, Ben Harper, Kool and The Gang o Albert Pla són –de moment- alguns dels caps de cartell d'aquesta edició.

En declaracions a Ràdio Sant Feliu, el regidor ha admès que, ara per ara, la prioritat passa per l'emergència sanitària davant del coronavirus. Però també ha afegit que, en paral·lel, s'ha de mirar cap a "mitjà termini" perquè tothom espera que, amb l'arribada de l'estiu, "deixem enrere aquest malson" i la gent pugui gaudir de la platja i de les dues cites culturals més importants de l'any al municipi: el Festival de la Porta Ferrada i l'exposició temporal de l'Espai Thyssen.

Saballs ha explicat que, ara per ara, la programació de la 58a edició del certamen es manté "tota intacta". També, amb les entrades a la venda. I que no ha canviat res d'ençà de finals de febrer, quan es va presentar oficialment tot el cartell.

Apart de la banda de rock escocesa, que celebrarà els 40 anys damunt els escenaris amb l'únic concert a Catalunya, aquest 2020 el Porta Ferrada també inclou artistes i grups com Jamie Cullum, Bad Gyal, Paul Weller, God Save The Queen o –ja més propers- Dàmaris Gelabert, Manel, La Casa Azul i la Locomotora Negra.

El regidor guixolenc, però, també admet que tant el consistori com l'organització estan treballant "intensament i de manera discreta" per estar "preparats per allò que pugui venir" quan es comenci a desescalar el confinament. I en aquest punt, Saballs afirma que es pot haver de ressituar part de la programació, perquè s'ha "de preveure" que artistes internacionals –sobretot, d'Amèrica- puguin suspendre gires si l'alarma per la covid-19 s'allarga.

En paral·lel, l'Ajuntament també es conscient que hi pot haver reglamentacions que limitin l'aforament. "I això vol dir que allà on ara hi cabien 3.000 persones, potser aquesta xifra passarà a ser de 1.000 o 1.500", ha dit el regidor. I hi ha afegit: "Per tant, hem de preveure com afrontar-ho a nivell de costos, catxets dels artistes i entrades".

"Convençut que tindrem música"



Per acabar, Josep Saballs ha dit estar "convençut" que aquest estiu hi haurà "música" a Sant Feliu de Guíxols i a Porta Ferrada. "No voldria fer una travessa errada, no m'agradaria dir un número; estic convençut que tindrem actuacions destacades", ha afegit, deixant entendre que d'anul·lacions, n'hi haurà.

El regidor, però, sí que ha recordat que la ciutat té espais que permeten "reformular" aforaments i poder "encabir" diferents tipus d'espectacles (no només l'Espai Port i el Guíxols Arena, sinó també d'altres). "Però sí que vull traslladar que tindrem 58 edició del Porta Ferrada, sigui com sigui, i que anem camí dels 60 anys que es compliran al 2022", ha conclòs.