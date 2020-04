La vil·la romana de Vilauba de Camós serà Bé Cultural d'Interès Nacional

La Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat ha iniciat els tràmits per recòneixer la vil·la romana de Vilauba de Camós, al Pla de l'Estany, com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) en la categoria de zona arqueològica. El jaciment va ser habitat des del segle I a.C fins al VII d.C segons s'ha constatat després de quatre dècades d'estudi.

Aquesta nova condició permetrà incloure el jaciment en els circuits de difusió escolar i turística a nivell estatal i a Europa. La resolució de la incoació es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat el mes passat i ara falta l'estudi previ a la resolució final. Tot i això, des de la mateixa data d'incoació ja se li aplica el règim jurídic de BCIN.

El procés d'incoació per aconseguir la declaració de BCIN a la vil·la romana es va iniciar l'any passat a iniciativa dels quatre propietaris del jaciment: els ajuntaments de Banyoles, Camós i Porqueres i el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles.

Durant el 2019 es va recopilar tota la documentació necessària i al desembre es va celebrar la comissió extraordinària de seguiment del projecte, on hi van participar els representants dels ajuntaments i del CECB. En aquell moment es va acordar la sol·licitud a la Direcció General de Patrimoni Cultural i es va formalitzar amb un decret de l'alcaldia de Banyoles el 8 de gener d'enguany.

El regidor de Cultura i Patrimoni Cultural de l'Ajuntament de Banyoles, Miquel Cuenca, ha destacat que «la declaració de Vilauba com a BCIN serà una bona manera de reivindicar i d'explicar a tothom que es tracta d'un jaciment excepcional, una autèntica instantània de les formes de vida de l'època romana i altmedieval».

Un jaciment consolidat

La distinció del jaciment arriba després d'una sèrie d'actuacions fetes els darrers anys per condicionar millor l'espai. Des de principis de 2014, es va completar el desviament del traçat de la carretera GI-5247, que travessava el jaciment, permetent així connectar les parts excavades i fer-hi nous descobriments. A inicis del 2018, es va incorporar una aplicació per a tauletes que permet realitzar la visita virtual al jaciment gràcies a una acurada recreació en 3D de les principals estances i espais del conjunt. Es tracta d'una una iniciativa innovadora i pionera a la demarcació de Girona que ha estat molt ben rebuda pel públic visitant. I l'any passat es van renovar íntegrament els plafons explicatius del jaciment on es detallen els orígens i evolució de la vil·la.

Vilauba va ser descoberta el 1932 en el transcurs de les obres que es realitzaven a la carretera de Banyoles a Pujarnol i s'hi va començar a excavar a partir del 1978. Des de 1981, el jaciment és propietat de l'Ajuntament de Banyoles, que n'és el titular del 70%, i de l'Ajuntament de Camós, l'Ajuntament de Porqueres i el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, cadascun dels quals amb un 10%.

Es tracta d'un jaciment pioner a l'Estat espanyol en l'adopció dels mètodes d'excavació i registre moderns, tot seguint els models anglosaxons que l'han convertit en un dels més estudiats.

Al llarg de més de quaranta anys de treballs, s'ha determinat que el paratge va ser habitat entre els segles I i V d.C., amb una posterior ocupació fins al segle VII d.C., fet que confereix al jaciment un «caràcter únic per resseguir i comprendre tant les diverses etapes de la romanització com el trànsit a l'edat mitjana».

Les excavacions continuen fins avui i s'acompanyen de diverses actuacions de divulgació i difusió promogudes des del Museu Arqueològic de Banyoles.