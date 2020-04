La veu pacífica d'un jove del Sudan en unes protestes guanya el World Press Photo 2020

El fotògraf japonès Yasuyoshi Chiba, de l'agència AFP, ha estat guardonat amb el "World Press Photo' 2020 per la seva instantània titulada 'Straight Voice' (Veu directa) presa durant una apagada a Khartum (Sudan) al juny de 2019.

La imatge premiada amb aquest prestigiós guardó mostra a un jove, il·luminat per telèfons mòbils, recitant poesia de protesta mentre els manifestants canten consignes demanant un govern civil durant una apagada a Khartum, Sudan, el 19 de juny de 2019. Un cop d'Estat a abril d'aquest any va enderrocar a Omar Hassan a l'Bashir i una junta va assumir el poder al seu lloc.

"El lloc va ser una apagada total. Llavors, inesperadament, la gent va començar a aplaudir en la foscor. La gent sostenia telèfons mòbils per il·luminar a un jove al centre. Va recitar un famós poema de protesta, un improvisat. Entre els seus respiracions, tots van cridar 'Thawra', la paraula revolució en àrab. la seva expressió facial i la seva veu em van impressionar, no podia deixar de concentrar-me en ell i va capturar el moment ", ha relatat el guanyador.

Yasuyoshi Chiba és el fotògraf principal de l'Agència France-Presse (AFP) per a l'Àfrica Oriental i l'Oceà Índic, actualment amb seu a Nairobi, Kenya. Després d'estudiar fotografia a la Universitat d'Art Musashino a Tòquio, va començar a treballar com a fotògraf de plantilla per a Asahi Shimbun. Es va convertir en fotògraf independent i es va mudar a Kenya el 2007, i després es va unir a AFP al Brasil el 2011.



Reportatge de l'any

En la modalitat de reportatge de l'Any, el premi ha estat per al francès Romain Laurendeau per 'Kho, el Gènesi d'una revolta' sobre la vida quotidiana dels joves als barris de classe treballadora a Alger.

"Era impossible per a una part de mi no reconèixer-me en aquests joves. Són joves però estan cansats d'aquesta situació i només volen viure com tots els altres", ha explicat el guanyador.

Romain Laurendeau ha treballat en projectes a llarg termini com a fotògraf professional a França, Senegal, Algèria, els territoris palestins i Israel. Després d'un trasplantament de còrnia en 2009, va decidir viatjar molt per documentar la condició humana en tots els seus aspectes socials, econòmics i polític