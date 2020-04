«Tenim el canvi davant dels nostres nassos i aquesta crisi pot ser l'excusa perfecta»

Després de viure tota la seva vida a Madrid, Ricardo s'adona un dia de la necessitat de fugir de la gran ciutat per esmenar els errors comesos en el passat. El protagonista tria Cadaqués per tal de retrobar-se amb ell mateix i renéixer Aquest és el punt de partida de La mariposa amarilla, la segona novel·la d'Hugo Scoccia (1992, San Remo, Itàlia).

«Cadaqués té un magnetisme poderós que atrapa a les persones, és el lloc ideal per intentar renovar-se i trobar-se a un mateix tot i que molts acaben més perduts del que han vingut», assegura l'autor sobre el poble d'on va exercir de regidor a l'Ajuntament quan va ser escollit en les eleccions del maig de 2011. Tot i mostrar el conegut encant del municipi empordanès, l'obra no obvia l'exclusivitat de bona part del veïnat. «Aquesta crisi del coronavirus està fotent una bufetada a tot allò que no tenia sentit, i els preus no tindran un altra opció que baixar i els lloguers de tot l'any creixeran per sobre dels lloguers de temporada» assegura.

A més d'explorar les sensacions que desperta Cadaqués, la trama del llibre gira al voltant d'aquella teoria que afirma que el simple aleteig d'una papallona tot ho pot canviar, especialment el destí. «Qualsevol petit moviment o decisió ho pot canviar tot. Sempre que penso en això recordo lo fràgils que som. Especulem una mica; Que canviarà a la vida del lector a causa que en aquest moment estigui llegint aquesta entrevista?» es pregunta l'autor.

Hugo Scoccia –Hugo García Pérez de nom real– també aborda amb aquesta història la idea de la bombolla que explota deixant sempre conseqüències. Es tracta d'una idea que, en certa manera, connecta amb un present en el qual el món s'ha aturat gairebé al complet per culpa d'un virus que ningú havia imaginat mai.

«La bombolla està explotant –si no ha explotat ja– i tot i les pors que pot provocar això, és la millor notícia per tothom. Estem en un model obsolet, que ha funcionat força bé fins fa uns anys, però ara ha arribat l'hora de canviar-lo. El sistema educatiu segueix ensenyant coses que no serveixen per res en l'actualitat, el capitalisme tal com el coneixem ha arribat a la fi i la terra està demanant pietat cada segon que passa. Tenim el canvi davant dels nostres nassos i aquesta crisi pot ser l'excusa perfecta per fer el pas», afirma l'escriptor, col·laborador de Diari de Girona.

Sobre la incertesa que genera el moment actual, Hugo Scoccia hi veu algunes oportunitats. «Crec que comença l'època de la democratització digital amb el blockchain, l'època de la renda bàsica universal, l'època en què les empreses que no aportin coses al conjunt de la societat cauran pel seu propi pes» explica.

Un èxit de vendes

Encara que la novel·la va sortir publicada en ple confinament, en poc temps ha assolit un notable èxit de vendes. «La veritat que és una sorpresa la resposta de la gent, el primer dia vam entrar en el top 100 de vendes a Espanya i el lloc 33 de llibres estrangers més venuts a França per Amazon» explica. De fet, l'exministre de Cultura Máximo Huerta, amb qui l'autor manté una relació d'amistat, va recomanar la lectura de la novel·la recentment en una conversa a les xarxes socials.

La mariposa amarilla és la segona novel·la d'Hugo Scoccia, qui el 2018 va debutar amb Je t'en, un llibre amb històries curtes que tenen com a nexe la ciutat de París menys coneguda.