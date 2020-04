Els artistes del Ripollès creen unes cartes de pòquer solidàries

Un total de 54 dissenyadors i il·lustradors de la comarca del Ripollès es troben al darrere d'«Artistes pel Confinament», una iniciativa per elaborar, conjuntament, una baralla de cartes de pòquer feta amb il·lustracions úniques creades durant el confinament. Cada carta ha estat dissenyada per un artista diferent.

Aquestes baralles, que ara estan en procés de producció, es vendran en comerços de la comarca del Ripollès.

Els objectius de la iniciativa són dos: d'una banda, promocionar l'art i els artistes de la comarca i, de l'altra, recaptar fons per donar suport a la recerca de la pandèmia de la covid-19. «L'art és, malauradament, un sector molt poc valorat en la nostra societat i, sobretot en aquests dies de confinament, s'ha demostrat que inclús en els pitjors moments és d'allò més necessari», destaquen els impulsors del projecte en un comunicat.

El projecte mostra artistes de totes les modalitats i nivells de professionalitat possibles. En la llista de participants hi ha il·lustradors, dibuixants de còmic, dissenyadors gràfics, dissenyadors web, dissenyadors de joies, escenògrafs, creadors d'arts al mur, animadors, lettering, body painting, creadors d'art per a videojocs, professors d'arts gràfiques, estudiants de modalitats d'arts (belles arts, disseny, animació, etc.).

Segons els responsables de la iniciativa, s'ha escollit una baralla de cartes perquè és quelcom que està a l'abast de tothom i, sovint, «és una gran solució a l'avorriment i el malestar que ens pot causar el confinament».

El col·lectiu que hi ha darrere del projecte ha obert un perfil a la xarxa social Instagram ( @artistes_confinament) on cada dia presenten els diferents artistes que participen en el projecte així com les cartes que han creat. Entre els artistes que formen part del projecte hi ha Elisabeth Soldevila, Meritxell Prat, Eudald Alabau, Joan Nele, Arnau Birba, Paula Penas, Alexandre Soler de Leiva, Cora Vergara, Mireia Andreu, Joan Montmany, Núria Domingo, Elisabet Fonts, Jordi Llagostera, Jordi Triola o La Somniadora.