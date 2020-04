El Dia Internacional de l'Art a Girona es trasllada a principis de setembre

La commemoració del Dia Internacional de l'Art a Girona, prevista inicialment per aquest cap de setmana, es traslladarà als dies 4, 5 i 6 de setembre. Segons ha informat en un comunicat el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de l'Ajuntament de Girona, amb aquest canvi es pretén que l'esdeveniment permeti fer una triple celebració. En primer lloc, vol ser una reivindicació de l'art; en segon lloc, vol celebrar la represa de l'activitat cultural en general i, per acabar, vol marcar l'inici de la temporada artística a la ciutat.

L'edició d'enguany arrencarà amb el pregó a càrrec de la historiadora de l'art Glòria Bosch, programat pel divendres 4 de setembre a les 19 h. Com a acte simbòlic, aquest divendres, 17 d'abril, es farà públic el text del pregó 2019, que va fer el poeta Vicenç Altaió. El text s'ha difós en versió digital a través dels diferents canals del Centre, a l'espera de poder-ne fer l'edició impresa.

A més, el Bòlit, Centre d'Art Contemporani ha prorrogat, fins a finals d'agost, les dues exposicions en curs, tant El món serà Tlön com el projecte artístic i educatiu Taller d'anatomia. La mà que pensa. Les mostres no només es podran visitar presencialment sinó que també es podran veure de manera virtual. Gràcies a la col·laboració dels artistes i comissaris implicats, les exposicions comptaran amb visites comentades en línia perquè el públic gaudeixi de l'experiència expositiva més enllà de la contemplació de les obres.

Seguint en l'àmbit digital, el Bòlit ha obert diverses línies de treball per seguir donant suport al teixit creatiu del territori i per continuar apropant l'art a la ciutadania. A més, s'ha activat l'Oficina de suport, que permet resoldre consultes pràctiques de la comunitat creativa, com ara dubtes sobre facturació i drets de la propietat intel·lectual, o peticions d'orientació a l'hora de demanar ajuts.