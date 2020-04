Figueres prepara presentacions virtuals de llibres per Sant Jordi amb autors locals

Figueres prepara una presentació de llibres virtual d'autors locals per Sant Jordi. Seran els mateixos escriptors els que presentaran la seva obra a través d'una gravació. Un cop rebudes totes les propostes, el canal de YouTube de la biblioteca Fages de Climent de la localitat emetrà el vídeo el dia 22. D'aquesta manera, la capital de l'Alt Empordà busca donar visibilitat als autors de la ciutat i la comarca. A més hi haurà missatges d'editors, de la directora de la biblioteca, Nati Vilanova, el regidor de Cultura, Alfons Martínez i de l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó. Tanmateix, i com ja és habitual, es donarà veu als llibreters perquè facin les recomanacions que creguin pertinents.