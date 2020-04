Francisco Gil situa la seva segona novel·la a Peratallada

L'encant medieval de Pals i Peratallada han estat la font d'inspiració de Francisco Gil en el moment d'escriure la seva novel·la Peratallada, sangre y pasión entre las piedras. L'obra situa la seva trama a mitjans del segle XIV. D'una banda, Peratallada és una vila petita on gaudeixen de la seva convivència gràcies al marquès Beltrán; per contra, el comte Froilán, Senyor de Pals, dirigeix amb tirania els habitants de la seva vila.

Com a bona història ambientada en l'època medieval, la novel·la té com a protagonista el seu particular heroi. Es tracta d'Hernán, un home que torna al poble de la seva infància amb l'objectiu de reflotar el negoci del seu pare. En aquest retorn a Peratallada, el protagonista coneixerà Aldara. Amb tots aquests ingredients es construeix una història farcida de passions ocultes, enveges, rivalitats històriques i traïcions amb l'Empordà d'escenari.

«Fa uns anys vaig realitzar una ruta per pobles medievals. Quan vaig visitar Peratallada vaig quedar captivat pel seu estat de conservació. Passejar pels seus carrers i veure les seves cases em va fascinar», assegura l'autor de la novel·la sobre els motius que l'han portat a situar la trama de la seva novel·la al famós municipi empordanès. «Sempre m'ha cridat l'atenció la forma en què es vivia en aquella època, i en estar passejant pel seu terra desgastat pel corrent d'aigua vaig decidir crear una història ambientada en aquest indret», afegeix.

En el moment que va tenir clar el fil argumental de l'obra, Francisco Gil no va dubtar a visitar en diverses ocasions el poble «per omplir-me de la seva essència i poder recrear millor l'escenari on havia de tenir lloc la novel·la».



Dues novel·les publicades

Francisco Gil (1974, L'Hospitalet de Llobregat) es va diplomar en Ciències Empresarials i posteriorment va cursar un postgrau en Comptabilitat i un màster en Economia i Finances.

Peratallada. Sangre y pasión entre las piedras és la seva segona novel·la, que arriba després d' El último juego. Les dues novel·les es troben actualment disponibles per a la seva compra a través del portal Amazon.