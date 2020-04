El Teatre de Roses programa per a la tardor la majoria dels espectacles de primavera

La majoria de representacions teatrals i musicals que s'havien de celebrar durant aquesta primavera al Teatre Municipal de Roses ja tenen nova data, després d'haver-se vist afectades per l'estat d'alarma decretat a mitjans del passat mes de març. Segons ha informat l'Ajuntament de Roses en un comunicat, el concert de Luís Paniagua es durà a terme el 26 de setembre i les representacions de Una història real, Fairfly i Solitudes, el 18 d'octubre, el 28 de novembre i el 5 de desembre respectivament.

Les entrades que els espectadors ja havien adquirit per a aquestes representacions seran vàlides per a les noves dates programades. En cas de no poder assistir-hi, cal enviar un correu electrònic a soporte@notikumi.com i es procedirà a la devolució de l'import abonat, mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat en el moment de la compra de l'entrada.

En el cas dels espectacles La balada del Sabater d'Ordis, recital d'Alberto Sant Juan i Cantada d'havaneres que han hagut de cancel·lar-se, la devolució es realitzarà automàticament amb el mateix sistema de pagament emprat en el moment de la compra.

Per a les entrades adquirides a la taquilla del teatre, les devolucions es realitzaran a partir del moment en què l'equipament pugui tornar a obrir les seves portes al públic.