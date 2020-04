Visites guiades en línia al Museu Dalí per a estudiants de Llombardia

Captura de pantalla d'una de les proves pilot que han permès engegar el projecte de visites virtuals al Teatre-Museu Dalí per a estudiants de la Llombardia

La Fundació Gala-Salvador Dalí acosta l'art del geni surrealista als estudiants de la Llombardia, la regió d'Itàlia més colpejada per la covid-19. A partir d'aquesta setmana, i després d'haver fet dues proves pilot, una vintena d'alumnes d'un institut de Brescia visitaran de manera virtual el Teatre-Museu de Figueres. Són estudiants d'entre 17 i 18 anys que cursen matèries equivalents a un segon de batxillerat lingüístic. La visita té una durada de 40 minuts i es fa a través de la plataforma Google Meet. La Fundació estudia ara la possibilitat d'estendre la iniciativa a estudiants de Catalunya, Espanya i altres països del món (perquè ofereix guies en set idiomes, entre els quals també l'anglès, el francès, l'holandès i l'alemany).

Els estudiants italians, confinats a casa des del passat 20 de febrer, faran una visita virtual al Teatre-Museu Dalí de la mà d'una integrant del Servei Educatiu. Són estudiants de 17 i 18 anys del que equivaldria a un segon de batxillerat lingüístic. Ja que ni ells ni els seus professors no poden visitar el Teatre-Museu de manera presencial, és l'art de Dalí el que s'apropa a l'institut italià gràcies a les noves tecnologies.

La visita fa servir la plataforma Google Meet. Dura 40 minuts i es complementa amb un apartat de preguntes dels alumnes a la guia-educadora. Hi intervenen també els professors d'anglès, espanyol i història de l'art, un dels quals va ser becari al Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Dalí.



Dues proves pilot

El programa de visites s'engega després d'haver fet dues proves pilot amb l'institut de Brescia. Totes, satisfactòries. La primera, durant una classe d'anglès, en què es va parlar de Dalí als Estats Units. I la segona, durant una classe d'història de l'art feta en castellà, en què es va parlar de la relació entre Dalí i Garcia Lorca.

A cadascuna de les proves hi han participat una vintena d'alumnes per classe. Tots han destacat l'oportunitat de "visitar" un equipament cultural com el Teatre-Museu Dalí, trobant-se dins el seu segon mes de confinament i davant l'única opció de seguir amb les classes de forma telemàtica.

La Fundació estudia la possibilitat de replicar aquesta iniciativa amb estudiants de Catalunya, Espanya i altres països ja que ofereix el servei de guiatge en set idiomes: català, castellà, francès, anglès, italià, holandès i alemany.

