Comprar lectures per al Sant Jordi més atípic

Dijous no hi haurà parades de llibres i roses al carrer i les botigues mantindran la persiana abaixada però els qui vulguin celebrar el seu primer Sant Jordi confinat tenen diverses opcions, a l'espera de la celebració alternativa de la diada el 23 de juliol. I és que pel sector dels llibres, el tancament a casa en un dels dies més forts de l'any, ha generat un daltabaix tan gran que cadascú hi ha intentat buscar-hi sortida a la seva manera. La venda de llibres a distància, per rebre'ls ara o recollir-los a la llibreria quan pugui obrir; les iniciatives creades ex professo per donar suport als establiments de proximitat o l'entrega de xecs regal són algunes de les sortides que s'han empescat per mantenir viva la tradició de regalar lectures en el Sant Jordi més atípic dels darrers anys.

Des del Gremi de Llibreters han engegat la campanya #senseparadesperosenseparar, una crida a donar suport a les llibreries, comprant llibres al comerç local a través dels seus webs, xarxes socials, correu electrònic o telèfon, unes eines que fan servir molts agremiats de les comarques gironines.

Llibreries com la Geli de Girona agafen comandes aquests dies des de la seva pàgina web, però també a través dels seus perfils a Facebook o Instagram; la Drac d'Olot suma al seu portal i al correu electrònic la possibilitat de gestionar la compra per Whatsapp i l'Altell de Banyoles és una altra de les que permet comprar des del seu web, a més de seguir algunes de les seves activitats habituals, com els clubs de lectura, ara en format virtual. La llibreria Vitel·la de l'Escala, Les Voltes de Girona o El Cucut de Torroella de Montgrí també fan entregues a domicili, mantenint el contacte amb els lectors a través de canals com el web -el propi o el portal Libelista-, el telèfon o el correu electrònic. La 22 de Girona tampoc vol oblidar els llibres per Sant Jordi, i proposa dues opcions, l'entrega a casa, si es possible i la comanda es fa com a màxim avui, o bé en diferit. En aquest cas, el receptor del regal rebrà un correu electrònic el dia 23, amb el títol del llibre regalat, que l'estarà esperant a la llibreria quan torni a obrir.

El xec és també la proposta de la Bookman de Figueres per aquest Sant Jordi. La llibreria permet regalar vals Sant Jordi personalitzats per bescanviar quan s'acabi el confinament i, en cas que la tria no estigui clara, sempre es pot optar pel xec regal.

La complexitat del món del llibre, que congrega empreses de tota mena, fa difícil que petits negocis puguin competir per si sols davant de gegants amb una gran xarxa de distribució nacional i internacional, i més en els temps que corren, que posen en perill la supervivència del sector.

És per això que durant el confinament han anat sorgint iniciatives que volen donar aire a les baules més fràgils d'una cadena molt castigada per la pandèmia. És el cas, per exemple, d'Adopta una llibreria, una campanya de l'editorial Comanegra a la que se n'hi han sumat d'altres, com l'empordanesa Edicions Sidillà. Inspirada en una experiència similar a Itàlia, ofereix la possibilitat de comprar llibres en línia a través dels portals de les editorials i donar el 30% de la compra a la llibreria que triï el client, que pot decidir si vol rebre els llibres ara a casa o esperar-se a quan s'acabi el confinament.

Virus Editorial també ha engegat #santJordiEntreTotes, que permet comprar llibres amb un 5% de descompte al seu web i recollir-los a la llibreria quan recuperi l'activitat. S'hi han sumat seixanta botigues, com les gironines Ulyssus i Calmot o la figuerenca Edison, que rebran el 30% de cada compra que rebin.

Un altre projecte, nascut també en ple confinament de la mà de la cooperativa Som i Mortensen i que ara compta amb l'aval d'Òmnium Cultural és Llibreries Obertes, que ahir sumava més de 16.600 llibres venuts. Amb 433 llibreries adherides, planteja comprar llibres durant la quarantena i anar-los a buscar quan torni la normalitat. El comerç implicat rep ara el 50% de l'import que paga el client i l'altra meitat, quan tingui el llibre a les mans.