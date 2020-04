Les floristeries de Girona ciutat es planten i no vendran roses per Sant Jordi a domicili

Les floristeries de la ciutat de Girona i dels municipis de les rodalies han optat per ni vendre, ni distribuir roses a domicili durant la Diada de Sant Jordi. Segons apunta el col·lectiu ho fan perquè "no és un bé de primera necessitat" i per això prefereixen que la gent no corri riscos rebent les roses a casa.

Per altra banda, a la resta de la demarcació gironina sí que hi ha establiments que obriran a municipis com Figueres, Olot, Ripoll, Santa Coloma de Farners o Llagostera (Gironès).

El president del Gremi de Floristes de Girona, Eduard Mainegra, ha explicat que "moltes floristeries han parat d'acceptar encàrrecs perquè no poden assumir-ho" davant de la demanda que tenen.

