Quatre propostes dalinianes per celebrar Sant Jordi a través d'internet

La Fundació Dalí proposa quatre accions digitals per celebrar Sant Jordi. Segons informen en un comunicat, l'objectiu és "acompanyar els usuaris de totes les edats" durant la diada en confinament. La primera acció és una lectura col·lectiva de textos escrits per Salvador Dalí i per Gala que es podran escollir entre els seus respectius diaris de joventut, 'La Vida Secreta de Salvador Dalí' o '50 secrets màgics per pintar'. La Fundació anima els participants a ser la veu de Dalí, gravar un vídeo mentre llegeixen en veu alta el text escollit i pujar-lo a l'stories d'Instagram amb el hashtag #DaliBooks i l'etiqueta @museudali. El perfil els compartirà.

Per fomentar la participació, hi col·laboraran amb la lectura la directora del Centre d'Estudis Dalinians, Montse Aguer, i altres membres de la Fundació Dalí.

La segona acció és una "postal d'amor per regalar a la persona estimada", que es podrà descarregar del web de la Fundació Dalí.

A més, mostraran a partir de fotografies com és la biblioteca dels Dalí a Portlligat i com és el Centre d'Estudis Dalinians de Figueres, on es conserven els llibres originals del geni surrealista que estan a l'abast d'investigadors. La intenció és que el públic aporti comentaris sobre els seus hàbits lectors: quin és el seu moment de lectura, quin llibre l'ha acompanyat durant els anys, quins són els seus herois o heroïnes literàries, quin és el seu racó preferit per llegir o, si com Dalí, fan anotacions o il·lustracions a les pàgines.

Finalment, els membres de la Fundació Dalí faran recomanacions de lectures tant de llibres escrits per Dalí com de publicacions de la mateixa institució. Així mateix, animaran els usuaris a compartir les seves lectures preferides.

La Fundació Dalí valora positivament aquest tipus d'accions digitals, que tenen per objectiu oferir eines d'aprenentatge i entreteniment per mitigar la preocupació i la incertesa del moment actual.

