El Gremi de Llibreters constata poques vendes en un Sant Jordi "trist" però amb la "festa" de juliol a l'horitzó

El Gremi de Llibreters diu haver viscut un Sant Jordi "trist" i amb sensacions "molt difícils", tot i que assegura que la diada ha estat "més animada" del que preveia pel suport que els lectors han mantingut amb els establiments. Les vendes de llibres online –per Libelista, Llibreries Obertes i les webs o canals directes de llibreries- s'han triplicat durant aquest Sant Jordi respecte un dia normal. Unes dades que la presidenta del Gremi, Maria Carme Ferrer, avisa que són molt baixes comparades amb les vendes d'un Sant Jordi. "No ha estat un Sant Jordi. Hem traslladat el Dia del Llibre al juliol, que serà quan necessitarem repercussió", ha dit a l'ACN Ferrer. El sector dona el trimestre econòmicament per perdut.

La presidenta del Gremi ha assegurat que "no té res a veure a un Sant Jordi amb les botigues i els carrers plens", després d'una jornada en què per als llibreters ha estat "molt complicat no sentir els nervis del matí per quin temps faria".

Ferrer no s'aventura a calcular quin tan per cent de vendes s'han fet aquest Sant Jordi respecte una diada habitual, quan es facturen més de 20 milions d'euros. El que la Cambra del Llibre ha calculat és que les pèrdues equivalen a les del primer trimestre de l'any. "Un cop les llibreries van haver de tancar, la facturació ha caigut progressivament, un mal al qual cal afegir l'anul·lació de diverses fores i festivals i el mateix Dia del Llibre", explica el Gremi en un comunicat.

La presidenta del Gremi ha lamentat que en un dia com avui amb les llibreries tancades, hi hagi hagut establiments com papereries no especialitzades en llibres que "s'hagin aprofitat" per fer negoci enmig d'una pandèmia. "Em sap greu que algú es pugui aprofitar d'aquestes circumstàncies", ha apuntat.

Malgrat que al Dia del Llibre ajornat al juliol no preveu que es puguin recuperar vendes, Ferrer "és optimista" respecte la celebració d'una festa literària en què "tothom entrarà a les llibreries". "Si cal que tota la setmana fem activitats a les llibreries, les farem, i el que faci falta. No serà un Sant Jordi normal i corrent però sí que serà una festa del llibre", ha dit.





Vendes a Libelista

Libelista ha batut els seus rècords de vendes per Sant Jordi amb més de 1.600 llibres venuts durant el dia d'avui. La plataforma impulsada pel Gremi de Llibreters "ha desbordat totes les previsions" i la majoria dels clients, un 67%, han escollit rebre els llibres a casa.

Els tres títols més venuts en català han estat 'Boulder' d'Eva Baltasar, 'Canto jo i la muntanya balla' d'Irene Solà i 'Guillem' de Núria Cadenes. En castellà, els llibres més venuts són 'La madre de Frankenstein' d'Almudena Grandes, 'Terra Alta' de Javier Cercas i 'La cara norte del corazón' de Dolores Redondo.

Durant el confinament Libelista ha duplicat les comandes i ha venut en total més de 9.000 llibres.

Llibreries Obertes

La iniciativa assumida per Òmnium Cultural de compra de llibres per avançat Llibreries Obertes ha arribat als 45.000 llibres venuts, una injecció de gairebé un milió d'euros per a les 457 llibreries adherides. Els llibres més venuts en ficció durant aquesta diada han estat 'Canto jo i la muntanya balla' d'Irene Solà, 'Boulder' d'Eva Baltasar, 'Guillem', de Núria Cadenes, 'Que no t'expliquin contes', de Natza Farré i 'Gent Normal' de Sally Rooney.

En no ficció, 'Dones valentes' de Txell Feixas, 'La força de la gent' de Jordi Borràs, 'Sàpiens' de Yuval Harari, 'Ho tornarem a fer' de Jordi Cuixart i 'Parlant amb tu d'amor i llibertat' d'Oriol Junqueras.