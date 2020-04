La Rambla de Girona encara el Sant Jordi confinat en silenci i buida

La Rambla de Girona s'ha llevat aquest dijous amb un silenci sepulcral que ja s'ha convertit en habitual des de l'inici del confinament. Habitualment, aquest passeig s'omple llibres i roses, mentre milers de persones ramblegen amunt i avall. Aquest any, però, no hi ha ni rastre dels llibres, ni de les roses, ni molt menys de la gent. Per contra, la Diada s'ha traslladat a les xarxes, on la majoria d'ajuntaments gironins i també equipaments i entitats culturals han proposat activitats telemàtiques. Tallers per fer roses de paper, visites virtuals o explicació de contes a les xarxes són algunes de les propostes.

El dia s'ha aixecat mig ennuvolat a la ciutat de Girona. Un mal presagi que hauria portat la preocupació de floristes i llibreters si aquest 2020 hagués estat un Sant Jordi normal. Un inici de la diada que hagués portat a tots de cap pensant si la pluja donaria treva i si la gent sortiria a comprar igualment el llibre i la rosa. Però aquesta sensació ha estat ben diferent aquest any, a causa de l'estat d'alarma provocat pel coronavirus.

La Rambla de Girona s'ha aixecat tranquil·la, humida i silenciosa. Sense l'atrafegament habitual d'un Sant Jordi en què floristes i llibreters munten a contrarellotge les seves parades per tenir-ho tot a punt i començar a vendre. Sense l'anar i venir de caixes plenes de llibres i cubells farcits de roses. Aquest any, l'única activitat que hi havia eren les quatre gotes de pluja que encara quedaven d'aquesta nit que poc a poc s'escolaven pels desaigües.

Mentrestant, les persianes de les llibreries, floristeries, bars, restaurants i la resta de comerços seguien abaixades. I és que aquest 2020, la Diada s'ha traslladat al món virtual per sobreviure a la pandèmia del coronavirus.



Propostes literàries i tallers de roses

A Girona, les biblioteques municipals han penjat una quarantena de propostes de lectura que han fet diverses persones reconegudes de la ciutat. Són vídeos que es podran consultar al canal de Youtube del consistori. A les 11 del matí, les biblioteques també han organitzat l'activitat Capsa de paraules on s'intenta recuperar dites, paraules, refranys i endevinalles. A la tarda s'ha programat una lectura de contes en què Meritxell Yanes ha explicat 'La Cecília busca el drac!'.

Per la seva banda, el Museu d'Art de Girona ha proposat un taller de roses de paper i també ha penjat alguns dels seus quadres on hi apareixen dracs perquè els nens puguin pintar-los. Tots aquells qui els enviïn fotos de les seves creacions guanyaran un conte infantil. A més, proposen que les infants busquin tots els dracs, roses, Sant Jordi i princeses que hi ha en les obres del museu a partir d'una galeria virtual.

A Salt, la biblioteca Iu Bohigas proposa l'escriptura de microcontes i que els participants ho pengin amb l'etiqueta #quinahistòria_salt. També demanen als més petits que pengin fotos entregant una rosa als seus personatges de contes preferits i etiquetin al perfil de la biblioteca.

A Roses, 24 artistes del municipi han enregistrat un vídeo amb diferents creacions artístiques. Cada un d'ells interpreta una peça musical, llegeix un fragment d'obra teatral o llegeix un poema. El vídeo estarà disponible a partir de les sis de la tarda. Al migdia, la Biblioteca de Roses ha organitzat una lectura d'un conte a través de les xarxes.

Un dels municipis més actius per aquesta Diada és el de la Bisbal d'Empordà. Al llarg d'aquesta setmana ha demanat als seus veïns que participessin en un concurs de 'bookface' i avui anunciarà els guanyadors. També es faran diversos concerts (Miquel Abras a partir de les dotze del migdia i Mazoni a les set del vespre), així com també un vermut musical virtual. A la tarda, els qui vulguin podran visitar el Castell del municipi a través d'una visita guiada virtual.

