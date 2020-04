Un Sant Jordi vençut pel calendari

Ni llibres ni roses ni gent omplint pobles i ciutats, però el calendari continua marcant que és 23 d'abril, Sant Jordi. La diada més estranya dels darrers anys, sense l'habitual trobada de lectors, autors i llibreters al carrer, arriba amb les botigues tancades i amb la venda en línia com a única possibilitat per mantenir la tradició. Són moltes les llibreries de les comarques gironines que aquests dies venen a distància, però, malgrat que asseguren que el nivell de comandes és bo, no arriba «ni de lluny» al d'un Sant Jordi normal.

«Estem rebent força comandes al web, i totes són molt benvingudes, però res a veure amb Sant Jordi, és un percentatge mínim en comparació a les vendes habituals de la diada», explica Pere Rodeja, de la llibreria Geli de Girona. L'establiment està venent «tota mena de llibres, però sobretot novel·les» i les distribueix per tot Catalunya, i amb una proporció més alta de clients no habituals que no dels compradors que visiten regularment la llibreria.

«Al principi del confinament ens vam plantejar no fer enviaments, perquè el primer és la salut, però l'empresa de missatgeria ens va garantir totes les mesures sanitàries i per això vam decidir tirar-ho endavant», explica Rodeja.

El llibreter gironí assenyala que estan servint bàsicament els llibres que tenen en estoc, tot i que ara les editorials comencen a distribuir alguns llibres. «Demanem paciència al client i la gent està sent molt comprensiva. A més també ens estem trobant força gent que encarreguen ara, però per recollir el llibre quan reobrim», explica.

El mateix s'han trobat a la llibreria L'Altell de Banyoles, que detallen que en els darrers dies ha agafat embranzida la venda en línia, però que «no té res a veure ni de lluny» amb Sant Jordi, explica la llibretera Irene Tortós-Sala. «Estem venent molts llibres infantils, perquè els nens són uns grans consumidors de llibres i s'estan quedant sense lectures, però també molta narrativa en català i castellà. És un any molt estrany, s'està ajuntant la gent que celebra Sant Jordi amb els que ja han acabat tot el que tenien pendent per llegir».

«El 90% dels compradors són clients habituals, es nota la solidaritat de qui ens vol seguir ajudant, perquè ens arriben molts missatges d'ànim», afirma la llibretera banyolina, que a banda dels enviaments, també està gestionant el punt de recollida amb les reserves que guarda per quan pugui tornar a aixecar la persiana.

També serveix llibres –i en el seu cas, a més, roses– a domicili Les Voltes de Girona. En declaracions a l'ACN, el seu propietari, Joan Matamala, explica que fa 56 anys que celebren la diada: «Ni la dictadura va ser capaç de prohibir-nos un Sant Jordi, no permetrem que ho faci ara un virus». Limiten els enviaments al terme municipal de Girona, i se n'encarrega una empresa vinculada a Càritas, que ruixa els sobres amb desinfectant i evita contactes amb els destinataris, per prevenció.

El retrobament amb els lectors

Pel que fa al Sant Jordi alternatiu, que la Cambra del Llibre i el sector de la flor han fixat pel 23 de juliol, Rodeja té «poques esperances» i no té clar si es podrà celebrar, «perquè potser és massa aviat». «I si es fa, en quines condicions? No tindrà res a veure amb l'abril, falta veure com s'articulen les distàncies i cues, però Sant Jordi és un dia per badar i remenar, és la gràcia». «Tot i això, hi serem i ho donarem tot», subratlla.

Tortós-Sala veu la nova data com «un dia per intentar que el llibreter surti amb les novetats que s'han quedat a la banqueta i que són moltes, perquè ara estem venent només el que teníem en estoc». «Val la pena fer l'esforç. Ha de ser una celebració de benvinguda a la normalitat, no sé com es farà, però és un dia per dir que les llibreries tornem a ser aquí, diu.

«Millor dos Sant Jordis que cap», assegura l'escriptor i periodista gironí Rafel Nadal, un habitual de les llistes de més venuts cada diada. «Hem d'aprofitar tant com puguem el Sant Jordi d'estiu, que serveixi per retrobar-nos amb les llibreries i els llibres encomanats. N'hem de fer una festa bonica de retorn a la normalitat, que no sabem quina serà, però segur que serà millor que ara», apunta l'autor de El fill de l'italià.

«Sant Jordi és la festa més popular del calendari, el retrobament amb l'aire lliure, una festa de la civilització i de la conversa. Ara, en canvi, és la de la reclusió, però espero també que sigui la dels llibres pendents, per assaborir-los amb calma», assegura.

En el seu cas, l'epidèmia l'ha agafat amb un llibre nou, Mar d'estiu, que havia de presentar just quan es va decretar l'estat d'alarma. «Sap greu per l'editorial Univers, que havia fet una aposta important per iniciar una col·lecció i ara hi ha 35.000 exemplars al magatzem», lamenta.