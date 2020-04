Calma al carrer, bullici a la xarxa

Carrers buits en un inusual Sant Jordi, amb una calma i silenci que contrasta amb l'habitual frenesí de la diada. Ni rastre de llibres i roses, més enllà de les que reparteixen aquests dies els establiments que serveixen a domicili, i encara menys de les aglomeracions de badocs rambejant a les zones que, tradicionalment, són l'epicentre de l'activitat cada 23 d'abril.

En un d'aquells dies que s'aixequen grisos i que haurien fet patir floristes i llibreters, Girona es va despertar amb un silenci que ja s'ha convertit en norma des de l'inici del confinament. Ni a la plaça Catalunya ni a Rambla de Girona, punt neuràlgic de la festa, es notava que ahir era Sant Jordi, perquè hi faltava l'usual muntatge a contrarellotge de parades i el tràfec de caixes de llibres i cubells de flors per tenir-ho tot a punt per als compradors més matiners.

Mentre les persianes dels comerços, bars i restaurants continuaven abaixades, els elements més representatius de la llegenda, van ocupar balcons i finestres -excepte a Ripoll, on el drac va sortir en carrossa a passejar per animar la vila-, i l'efervescent activitat pròpia de la diada es va desplaçar a la xarxa per ser viscuda, com tot aquests dies, des de casa.

És el cas de la tradicional lectura continuada de l'obra de Josep Pla, que organitzen a Palafrugell des de fa més d'una dècada. La darrera guanyadora del premi que porta el nom de l'escriptor, Laia Aguilar, va ser l'encarregada d'encetar la cadena virtual de lectors, que van tancar la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i el president de la Generalitat, Quim Torra, i que va comptar amb 200 participants que han fet arribar vídeos de la seva intervenció.

Un dels municipis amb més activitat a la xarxa ahir va ser a la Bisbal d'Empordà. A més dels concerts de Miquel Abras i Mazoni i una visita guiada virtual, ahir també va concedir el tercer premi Empordà de Novel·la, al que s'han presentat una trentena d'originals i que ha recaigut en el periodista Josep Maria Hernández Ripoll per La mort del Rei Gaspart.

Els actes programats arreu de la demarcació implicaven també els nens, com la proposta del Museu d'Art de Girona de buscar i pintar els dracs representats al seu fons; una lectura de contes organitzada per les biblioteques de Girona o la de Salt, que suggeria als infants fer-se fotos entregant roses als seus personatges de ficció preferits. A Tossa de Mar l'ajuntament va habilitar una pàgina de Facebook per compartir accions, com un ball des dels balcons amb col·laboració de la Policia Local; mentre que a Caldes de Malavella, proposaven als veïns un menú amb plats elaborats durant El Gust de la Paraula, el festival que marida literatura i gastronomia.

A Roses van organitzar el festival Sant Jordi Confinat, amb una vintena d'artistes que van enregistrar les seves creacions per difondre-les a la xarxa; mentre que vint lectors de les biblioteques de la Diputació van gaudir d'una trobada virtual individual amb l'escriptor Jordi Lara, que va improvisar un retrat manuscrit de cada un.

Les trobades telemàtiques amb autors va ser una altra de les estampes inèdites del dia; i també la Fundació Dalí es va sumar a la celebració virtual de la diada, reivindicant la faceta literària del pintor empordanès o enviant postals d'amor per saltar-se simbòlicament la quarantena en el Sant Jordi més surrealista de tots.