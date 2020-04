La Filmoteca reivindica, també en línia, el cinema de Portabella

El particular univers cinematogràfic de Pere Portabella centra aquests dies de confinament un cicle en línia de la Filmoteca de Catalunya. La institució ha programat una retrospectiva sobre el cineasta de Figueres que es pot veure en obert a través de YouTube per les restriccions per la pandèmia.

Mentre les sales de cinema continuïn tancades, la col·laboració de la Filmoteca i de la seva productora, Films 59, permetrà veure lliurement a partir de les vuit del vespre de cada dilluns i fins diumenge una nova sessió amb una o diverses pel·lícules d'aquest heterodox artista que bascula entre l'art i la política, sempre a contracorrent de les tendències dominants, i sovint present a la Filmoteca. Els seus films fugen de la narrativa cinematogràfica habitual i es barregen amb altres disciplines artístiques com la música, la pintura o la poesia.

La primera sessió, que encara es pot veure fins diumenge, rescata el primer llargmetratge de Portabella, Nocturn 29, que també serveix d'homenatge a la seva protagonista, Lucía Bosé, que va morir el 23 de març. A partir de dilluns serà el torn de Compteu amb els dits i Vampir – Cuadecuc. El 4 de maig es programarà Umbracle, i la setmana vinent es farà el Programa Joan Miró, amb l'exhibició de Miró, l'altre, Aidez l'Espagne, Premios Nacionales, Miró Tapís i Miró Forja.

El 18 de maig es programarà El sopar, i la setmana posterior Informe general sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública. La setmana de l'1 de juny serà per al Programa Carles Santos amb Play Back, Acció Santos, La tempesta i Visca el piano. La següent serà per a Pont de Varsòvia, l'altra per a El silenci abans de Bach i la posterior per a Premios Nacionales, Art a Catalunya i Mudanza. El cicle es tancarà la setmana del 29 de juny amb la programació d'Informe General II.