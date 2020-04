Marc Timón, compositor convidat del Palau de la Música la temporada que ve

L'empordanès Marc Timón serà el compositor convidat del Palau de la Música Catalana per a la pròxima temporada. Establert a Los Angeles des de fa cinc anys, on compon bandes sonores per a Hollywood, Marc Timón (Castelló d'Empúries, 1980) viatjarà a Barcelona per oferir una desena de recitals al Palau, entre estrenes simfòniques i concerts dirigits.

Segons el Palau de la Música, la versatilitat i heterogeneïtat de la seva obra, que abasta des de la sardana a la música per a cinema o els musicals, amb una àmplia producció de música simfònica i coral i el lligam amb l'Orfeó Català, són els motius pels quals serà el compositor convidat la temporada 20/21.

Entre els concerts de Timón previstos a l'auditori modernista destaca l'estrena europea de l'Scherzo per a piano i orquestra del mític compositor de bandes sonores John Williams (La guerra de les galàxies; ET, l'extraterrestre; la saga d'Indiana Jones), que comptarà amb la seva pròpia pianista, Gloria Cheng, al Palau com a solista.

Pel que fa a les obres d'encàrrec que l'alt-empordanès estrenarà a Barcelona -la majoria dirigides per ell mateix- hi ha, per exemple, una obra simfònica sobre textos de la jove activista ambiental Greta Thunberg, amb els Cors del Palau i l'Orquestra Simfònica del Vallès (23 de gener del 2021); una peça simfònica amb textos de l'escriptora Irene Solà, l'autora de l'exitosa novel·la Canto jo i la muntanya balla (6 de febrer); la reestrena de Poema èpic de Nadal, tot un hit del concert de Sant Esteve al Palau de la Música Catalana; una cantata per a cor, piano, orgue i electrònica (25 d'abril del 2021) o Coses de Palamós, amb la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, prevista pel maig de l'any que ve.



Entre la sardana i el cinema

Format en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i composició a l'Escola Superior de Música de Catalunya, les seves arrels empordaneses el van fer estimar i conrear la música per a cobla. De fet, el castelloní va arribar a ser tible solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i, en els seus inicis, va destacar com a compositor per la seva tasca com a renovador de la sardana.

La passió per la música i el cinema el van portar a travessar l'Atlàntic ja fa cinc anys, amb l'objectiu de trobar el seu lloc com a compositor de bandes sonores als Estats Units. En aquesta faceta, destaca, per exemple, per la música de la sèrie Agent Carter, basada en el personatge de Marvel, i diversos premis Jerry Goldsmith, que reconeixen les composicions musicals per a cinema.