Peraferrer aposta per un FITAG «d'homenatge local» i totalment gratuït

L'edició del Festival internacional de teatre amateur de Girona (FITAG) d'aquest any tenia la intenció de celebrar les seves 20 edicions. La crisi del coronavirus, però, ha posat en dubte que es pugui arribar a celebrar, tot i que el missatge del director és clar. «Tot l'equip s'ha conjurat per no deixar de celebrar l'edició 2020», afirma Martí Peraferrer. En aquest sentit, Peraferrer creu que, si finalment les condicions ho permeten, la temàtica hauria de passar a celebrar que «estem vius», «la ciutat» i «el teatre», en general. L'equip està en fase d'adaptar-se a la situació, pendent de les normes que les autoritats sanitàries dictin per a la celebració d'actes culturals d'aquesta mena.

La naturalesa del festival acostuma a portar a Girona espectacles teatrals d'arreu del món. La crisi derivada de la covid-19 ha fet que «moltes d'aquestes companyies retirin la seva postulació», explica Peraferrer, ja que s'ha fet impossible que puguin trobar-se per preparar-les i, a més, no tenen la certesa que se'ls permeti viatjar. El director afirma que «s'intentarà tenir participació internacional» de totes maneres, si bé haurà de venir de països propers, les companyies dels quals puguin arribar sense necessitat d'haver de passar per aeroports. És per això que Peraferrer assegura que l'edició d'enguany serà un «festival-homenatge» a les companyies locals.

Segons el director, el FITAG s'ha posat a disposició de les companyies catalanes que han hagut d'anul·lar les seves funcions per culpa de la covid-19. «Se'ls ha ofert que puguin estrenar les seves obres dins de la programació oficial del festival», diu Peraferrer, que també demana a les companyies locals a les quals no s'han adreçat, i que tinguin interès en el FITAG, que es posin en contacte amb ells.

Una altra novetat que podria presentar l'edició d'enguany és que tots els seus espectacles siguin gratuïts. D'aquesta manera, Peraferrer vol que «tothom pugui sortir i distreure's veient teatre amateur de qualitat». Ara bé, per tal que això pugui ser així Peraferrer remarca que caldrà tenir «la complicitat dels polítics i dels directors de les sales gironines». Amb tot, Peraferrer aposta per tenir «més representacions amb públic reduït», on es mantinguin les distàncies de seguretat, així com detectors de temperatura a les entrades de les sales, que haurien estat desinfectades prèviament.