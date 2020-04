El Festival Castell de Peralada decidirà el futur de l'edició 2020 la propera setmana

La companyia de dansa clàssica Houston Ballet ha decidit cancel·lar la temporada 2019-2020 i anul·lar les actuacions previstes per aquest estiu en el marc de la gira internacional del seu 50è aniversari per la crisi del coronavirus. La formació, amb un doble programa les nits del 2 i 3 de juliol, tancava el 'tour' internacional al 34è Festival Castell de Peralada, en el que havia de ser la inauguració del certamen. El Festival Castell de Peralada iniciarà a partir d'aquest dimecres la devolució de les entrades adquirides per les funcions inaugurals. Una vegada fet públic el calendari de desescalada previst pel govern espanyol, l'organització decidirà el futur de l'edició 2020 la propera setmana.

Capitanejada pel coreògraf australià Stanton Welch, el Houston Ballet debutava a Catalunya. Definida com una companyia de dansa clàssica d'estil coreogràfic divers es presentava amb Triple Bill que incloïa les coreografies Clear i Nosotros de Welch i In Dreams, creada per Trey McIntyre a la música de Roy Orbison.

L'endemà, l'Auditori Parc del Castell acolliria el ballet complet 'Sons de l'Âme'; un espectacle amb coreografia també de Welch i amb les peces per a piano de Frédéric Chopin, que es va estrenar el 31 d'octubre de 2013 al Théâtre des Champs Élysées de París a càrrec del pianista Lang Lang.