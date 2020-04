El Festival de la Porta Ferrada se centra en la programació d'agost

El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha anunciat que se centra en la programació de l'agost perquè "és quan sembla que es podrà tirar endavant" ha afirmat el regidor responsable del certamen, Josep Saballs. Davant d'aquestes restriccions, el festival estudia prioritzar les instal·lacions del Guíxols Arena, ja que és l'espai on es pot garantir més la distribució del públic assegut per la distància que hi ha entre butaques i entre una fila i l'altra. El que sí que té clar Saballs és que la programació no es mantindrà intacta, ja que "alguns artistes anul·laran les seves gires" i això afectarà al cartell anunciat. A més, el regidor també ha recordat que qualsevol rebrot "ens pot fer tornar enrere".