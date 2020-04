El Sunset engega una campanya per captar socis i garantir la supervivència

L'estat d'alarma decretat el passat mes de març va obligar a tancar tots els bars i locals nocturns. Més d'un mes després, cap d'ells sap encara quan podrà reobrir les seves portes ni tampoc en quines condicions. Un dels més emblemàtics locals musicals de la ciutat de Girona, el Sunset Jazz Club, ha decidit posar en marxa una iniciativa per poder fer front a les dificultats ocasionades per la crisi i garantir la seva supervivència. Segons han informat els responsables del local, un dels que més aposta per la música en directe de la ciutat, s'ha engegat una campanya en què els futurs socis ja es poden adherir «amb quotes ordinàries i extraordinàries. L'adhesió es pot fer a través de www.patreon.com/SunsetJazzClub, amb quotes que oscil·len entre els 5 i els 25 euros i amb les quals s'ofereixen compensacions.

D'altra banda, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Jazz, el 30 d'abril, el Sunset ha firmat un manifest conjunt amb altres locals de jazz de l'estat en el qual es posa l'accent en la necessitat de lluitar per la supervivència de l'escena. Al costat del local gironí, firmen el manifest el BJCBilbaina Jazz Club (Bilbao), Jimmy Glass Jazz (València), Clasijazz (Almeria), Jazzazza (Múrcia) o Clarence Jazz Club (Torremolinos), entre d'altres. Tots aquests locals romanen tancats i veuen complicat el seu funcionament fins i tot una vegada finalitzat l'estat d'alarma decretat per les autoritats.

«Dia a dia aquest tipus de clubs -llocs especials on la interacció del públic amb els artistes resulta fonamental- lluita per mantenir una programació a l'altura de les expectatives dels aficionats, en la majoria dels casos assumint riscos i conduïts per la passió pel jazz dels seus propietaris» asseguren en el manifest. Els firmants recorden que «als esforços habituals» se suma ara la dificultat derivada de la cancel·lació de totes les gires internacionals i nacionals, que requereixen una gran anticipació per gestionar-les». Des del sector es veu amb incertesa el futur més immediat, atès que «els clubs de jazz es veuran obligats a aplicar mesures de seguretat no sempre viables» pel seu aforament.