Temporada Alta proposa a Buenos Aires una versió «online» amb teatre i cinema

La sala de teatre argentina TIMBRe4, juntament amb Temporada Alta, ofereix una edició especial del festival a Buenos Aires, que es podrà seguir online del 30 d'abril al 4 de maig: TABA en casa. La iniciativa té per objectiu oferir continguts fora de les dates del festival i mantenir el vincle amb el públic a través dels seus canals digitals. El públic podrà veure enregistraments d'obres que han passat anteriorment per la versió argentina del festival, així com també peces audiovisuals, un nou torneig de dramatúrgia transatlàntic amb votacions en directe i seguir diverses xerrades amb artistes i gestors culturals. Entre els muntatges, destaquen Tierra baja amb Lluís Homar, el monòleg de Sergi López Non Solum i Insomni de Xavier Bobés.

Altres dels muntatges que es podran recuperar són l'espectacle de titelles Vida, de Javier Aranda; Cuento de invierno, el text de William Shakespeare dirigit per Declan Donnellan amb la companyia anglesa Cheek by Jowl, que es va poder veure a Catalunya en una sola funció l'any 2017 i que inclou subtítols en castellà; Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar, de la companyia mexicana Vaca 35 i amb direcció de Damián Cervantes; i l'obra de teatre documental Amanecerá con escombros sobre el suelo, de Pilar Ronderos i Ítalo Gallardo.

Tots els visionats estaran disponibles fins al diumenge 10 de maig al canal que la sala TIMBRe4 té obert a la plataforma Youtube i s'emeten en obert. No obstant això, des de l'organitació es demana al públic que faci una aportació econòmica voluntària, que es repartirà entre les companyies i els responsables de producció.

En el camp audiovisual, també es podran veure la pel·lícula Migranland (Àlex Rigola i Salvador Sunyer Vidal, 2013), un projecte amb habitants de Salt d'origen immigrant, així com els dos curtmetratges de The One Project, un projecte produït per Temporada Alta amb Nanouk Films que uneix cinema i arts escèniques: The Missing Part (Baró d'Evel i Salvador Sunyer Vidal, 2015) i Restos de cosas (Xavier Bobés i Salvador Sunyer Vidal, 2018).



Torneig de dramatúrgia

El diumenge 3 de maig tindrà lloc una edició especial del clàssic torneig de dramatúrgia transatlàntic a través de Zoom, en el qual competiran els textos guanyadors de les dues edicions anteriors del torneig que s'organitza anualment en el marc de Temporada Alta a Buenos Aires: d'una banda, Las lentes para mirar cargadores, de la dramaturga catalana Cristina Clemente, que serà llegit per Elisabet Casanovas i Alejandro Bordanove des del seu confinament a Catalunya; de l'altra, Lo cotidiano, de la dramaturga argentina Valeria Di Toto, que serà llegit per Daniela Catz i Matías Marshall.

La programació es completa amb dues trobades: una amb l'actor Sergi López, i una conversa per parlar de l'escenari actual del teatre i dels festivals amb els responsables del festival i de les seves edicions iberoamericanes: Narcís Puig (Girona/Salt), Natalia Messia (Lima), Gustavo Zidan (Montevideo) i Jonathan Zak i Maxime Seugé (Buenos Aires). Finalment, també s'emetrà una xerrada entre el director i impulsor de TIMBRe4, Claudio Tolcachir, i el director Declan Donnellan.