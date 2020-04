El teatre de Salt cancel·la tota l'activitat fins al juliol i busca reprogramar algunes funcions

El teatre de Salt ha decidit anul·lar tota la programació que hi havia fins al mes de juliol, una vegada s'acabi el desconfinament, si tot va bé. D'aquesta manera, l'equipament preveu reobrir una vegada s'hagin flexibilitzat les limitacions d'aforament en espais tancats i es permeti l'entrada de més espectadors.

Mentrestant, els responsables del teatre estan intentant reprogramar algunes de les funcions que s'han ajornat a causa de la crisi del coronavirus. Una d'elles és l'estrena de l'espectacle 'Els Burgarol', una obra escrita i protagonitzada per Ramon Madaula i que s'havia d'estrenar aquest mes de març.

El teatre també tenia programat 'Una nit amb Mag Lari' i 'Solitud' i ara estan a l'espera de trobar una nova data.

Els espectadors que hagin adquirit entrades podran sol·licitar la devolució de l'import per correu electrònic fins al 31 de maig. A partir d'aquesta data, els imports que no hagin estat reclamats es destinaran al projecte socio-educatiu d'àmbit local Escoles Tàndem, que impulsen la Fundació La Ciutat Invisible i Temporada Alta per treballar conjuntament amb l'Institut Salvador Sunyer de Salt en el marc de la iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera.