Stay Homas llança el seu primer single oficial de la mà de Sony Music

Stay Homas, el trio musical nascut del confinament en un pis de l'Eixample, ha llançat aquest Primer de Maig el seu primer single oficial de la mà de la multinacional Sony Music.

La banda revelació de la quarantena –formada per Klaus, Guillem i Rai, integrants dels grups Buhos i Doctor Prats- ha publicat avui a les plataformes digitals d'streaming 'Stay Homa', una de les primeres cançons que van publicar dins de les seves 'Confination song'.

El grup ha escrit i cantat des del terrat en col·laboració amb diversos cantants com Sívlia Pérez Cruz o Daniel Macaco. El seu èxti ha traspassat fronteres i artistes com Michel Bublé se n'han fet resso oferint una versió del "Gotta Be Patient"

En paral·lel, Stay Homas serà una de les bandes que el proper dissabte 9 de maig participaran en el concert d'homenatge ciutadà des dels terrats i balcons.

Impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i produït per El Terrat (The Mediapro Studio), es tracta d'un "regal col·lectiu" que comptarà amb una vintena d'artistes com Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Txarango, Lildami, Manolo Garcia, Amaya, Clara Peya i Roba Estesa.

El concert durarà unes dues hores, amb actuacions enregistrades prèviament des dels terrats i acabarà a les vuit del vespre per "fondre's" amb l'aplaudiment ciutadà diari. Així mateix, Stay Homas ja va anunciar pel 31 de juliol un concert a la Sala Apolo de Barcelona, que en pocs minuts –només 15- va exhaurir les entrades.