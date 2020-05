Barcelona suspèn els concerts des dels balcons per la polèmica sobre el cost

L'Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir al migdia la suspensió definitiva del concert «Barcelona, ens en sortirem» en homenatge a les víctimes de la covid-19 i a la ciutadania, previst per al pròxim dissabte dia 9 de maig, després de les crítiques rebudes per destinar 200.000 euros al projecte i la renúncia a participar de diversos artistes pel seu elevat cost.

El concert des dels balcons va ser presentat dijous passat per l'Ajuntament, que va anunciar que destinaria a aquest projecte 200.000 euros i que la producció aniria a càrrec de les productores El Terrat i Mediapro, que van donar suport ahir a la decisió de cancel·lar definitivament l'esdeveniment.

El cost del concert per al consistori enmig de la crisi econòmica que està desencadenant la pandèmia pel virus va aixecar nombroses crítiques des del dia que es va donar a conèixer. Artistes que havien de participar del projecte, com Manolo García, Els Catarres, Txarango, Suu i Stay Homas, van anar anunciant que cancel·laven la seva actuació.

L'anunci de la suspensió es va produirt després que l'ajuntament comuniqués a primera hora d'ahir al matí que, finalment, l'esdeveniment no tindria costos per al consistori, perquè seria assumit per les productores. No obstant això, el cosistori va continuar rebent crítiques i anuncis de retirada d'artistes. Davant l'onada de grups i artistes que s'havien retirat, Ada Colau es mostrava ahir al matí «disposada a parlar amb tots els artistes» perquè participin en el projecte.

En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio ahir al matí, l'alcaldessa de la capital catalan va demanar «disculpes» per «si hi ha hagut algun error de comunicació» amb aquest acte tot recordant que finalment les productores El Terrat i Mediapro seran les que assumiran el cost. «Estic trista perquè s'hagi creat aquesta polèmica per una iniciativa que és un homenatge a tota la ciutadania», explicava tot subratllant que no és «un concert en un terrat, sinó en diversos emplaçaments i amb una complexitat tècnica important». Tot i això, i veient que a través de les xarxes socials continuaven les crítiques a l'esdevenment, l'alcaldessa va informar en un missatge publicat a les seves xarxes socials que, finalment, el concert «no es farà», el que va anunciar des de «la tristesa per la cancel·lació d'un projecte que s'havia gestat amb la millor de les intencions», a la vegada que va dir assumir «els errors» que hagi comès en la seva gestació.

«Hem pres aquesta difícil decisió en constatar el malestar que ha generat la proposta en una part del sector cultural. Una situació que lamentem profundament, perquè l'acte naixia d'una voluntat compartida de fer un acte públic d'agraïment i esperança», indica l'alcaldessa de la ciutat en el seu comunicat.

Colau explica també que el consistori va intentar «reformular» la proposta «amb la implicació d'El Terrat, que es va oferir perquè sortís endavant sense suposar cap despesa de diners públics», però que, «valorant el malestar generat», s'ha decidit cancel·lar-lo. «Com a Ajuntament -diu- assumim els nostres errors. Quan les coses no surten bé, encara que s'hagin fet amb la millor de les intencions, és millor parar a temps i fer les reflexions oportunes». Subratlla, així mateix, que el govern municipal és «molt conscient» de les dificultats que l'actual situació ocasiona a la cultura local i que «està convençuda» que «tenia tot el sentit» tirar cap endavant un projecte que volia ser «un missatge d'esperança». Colau denuncia també que aquesta polèmica s'ha desfermat a les xarxes socials «per oportunisme polític», i assumeix que tota iniciativa ha d'«estar exposada a les crítiques». «Però una cosa són dubtes i crítiques, que es poden resoldre parlant i fent canvis si cal, i una altra molt diferent és la política del linxament, l'insult i la polarització que s'ha normalitzat en aquest país els últims anys. No ens en sortirem amb odi i linxaments», assegura.



El cost real de l'esdeveniment

La productora El Terrat, per la seva banda, rebutja en un comunicat «qualsevol dubte sobre el seu treball i responsabilitat» i explica que el pressupost anunciat cobria la memòria cau dels artistes, el dels tècnics, realitzadors i productors, així com el cost de mesures de seguretat i sanitàries. Afegeix que el concert, que s'havia de gravar a balcons i terrasses de la ciutat, requeria elaborar unes trenta peces audiovisuals de l'espectacle, que es rodarien en quatre dies, el que requeria el treball de 52 professionals i 27 artistes, grups musicals i altres convidats.

«Volíem fer un regal en forma d'homenatge a la ciutat a través de la música, no generar un problema», incideix la productora, que diu que després de la renúncia de diversos artistes, el concert havia mutat en un altre projecte diferent al projectat inicialment. «Després de valorar la situació i comprovar que el producte final no seria el desitjat, s'ha decidit no seguir endavant».