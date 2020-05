Cultura deixa en «espera» els festivals musicals d'estiu

El ministre de Cultura, José Manuel Rodriguez Uribes, ha dit que caldrà "esperar" per decidir si es poden celebrar els festivals musicals d'estiu i que se seguiran els "criteris sanitaris" i el "principi de prudència". El pla de desescalada arriba fins al juny i inclou diversos sectors culturals, però deixa fora els certàmens d'estiu, que majoritàriament van més enllà d'aquesta data. "Respondrem a això quan arribi el moment", ha afegit Uribes, que ha demanat "explorar" la via dels ajornaments per fer-los "quan la situació ho faci possible". Amb tot, ha reconegut que per aquest sector és "difícil" l'aposta per posposar perquè els aboca a l'any següent. També ha anunciat que treballen per trobar una "solució equilibrada" pel retorn d'entrades

El ministre de Cultura ha comparegut en roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimarts, on s'ha aprovat un reial decret amb mesures de suport al sector cultural per valor de 76 milions d'euros.



Festivals "a l'aire"

Desenes de festivals es troben des de fa setmanes valorant la possible cancel·lació o ajornament dels certàmens d'aquest estiu i estaven a l'espera de les mesures que havia d'aprovar el govern espanyol.

Sense anar més lluny, el festival amb major afluència a Catalunya, el Primavera Sound, ja obria la porta a cancel·lar l'edició ja ajornada del certamen a l'agost i demanava poder-se acollir a la cancel·lació per força major. El festival tampoc ha concretat com faria el retorn de les entrades.

El Festival Cruïlla va fer públic després de l'anunci de del pla de desescalada del govern espanyol que "difícilment" podria celebrar-se enguany i caldria ajornar l'edició "al 2021". El certamen, però, esperava a prendre la decisió definitiva mentre l'executiu no decretés la cancel·lació d'esdeveniments com el seu "per causa de força major". Sense la decisió de l'Estat, asseguraven, "no hi ha cap assegurança que cobreixi" el cost de rescindir contractes als 4.000 treballadors vinculats al festival ni, és clar, als artistes, argumenten. Les entrades de l'edició per aquest any serien vàlides per a la propera.

El Sónar, el festival amb les dates de celebració més properes, va precisar a l'ACN que resoldria el seu futur "molt aviat", comunicant "tots els detalls" properament. El Vida ja es planteja alternatives per l'edició 2020 i ha demanat autorització per celebrar el festival del 10 al 12 de setembre. L'edició està preparada "a nivell organitzatiu i de cartell" per un canvi, a l'espera d'indicacions de l'administració.

Festivals de format més petit i amb seients assignats com el de Cap Roig, Peralada, Porta Ferrada o Pedralbes esperen també les indicacions del govern espanyol per decidir sobre el seu futur. Certàmens com el del Polo Music o el de Terramar, així com el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ja van decidir fa setmanes cancel·lar les edicions d'aquest any.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus