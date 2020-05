El Festival de Peralada cancel·la l'edició d'aquest estiu

El Festival de Peralada no se celebrarà aquest any a causa del coronavirus. L'organització assenyala que està "especialment preocupada per la seguretat i el benestar" dels treballadors, del públic i dels artistes, i en moments de gran incertesa no veu possible celebrar el certamen, que havia d'arrencar el 2 de juliol amb la companyia nord-americana de dansa Houston Ballet, qui també ha cancel·lat la gira europea de celebració del cinquantè aniversari i que finalitzava precisament a la vila alt-empordanesa.

Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, assenyala que "les incògnites que romanen avui dia sobre com celebrar la nostra activitat, la més que probable absència de vols internacionals, les limitacions en el nombre d'assistents, així com les dificultats o la impossibilitat de dur a terme les mateixes actuacions sobre els nostres escenaris, fan que no sigui viable aixecar el teló aquest estiu".

En la presa de la decisió ha pesat sobretot la situació global de la pandèmia i la solidaritat amb les víctimes i el conjunt de la societat. Així mateix, "la cancel·lació d'alguns dels festivals més importants d'òpera i arts escèniques d'àmbit europeu, que ens ha precedit els darrers dies, ha fet visible la impossibilitat de portar a terme el nostre model i la nostra programació", explica l'organització, que assegura haver estudiat "a fons" les mesures anunciades per les autoritats i "totes les alternatives possibles" abans de prendre una decisió en ferm.

Tot i l'anunci de la cancel·lació, "amb la voluntat de mantenir el compromís amb la cultura, l'organització estudiarà a partir d'avui la possibilitat de poder oferir contingut cultural, preferiblement en streaming, adaptat a les circumstàncies durant aquest estiu si les autoritats sanitàries així ho permeten".

El Festival Castell de Peralada, que ja havia presentat una part de la programació però que encara estava pendent de presentar el programa complet a finals d'abril, farà la devolució de les entrades a partir d'avui mateix i durant els dies següents. Es procedirà al reintegrament automàtic de l'import de totes les entrades comprades anticipadament al web del Festival i als altres canals oficials. Per a qualsevol aclariment o informació addicional, es podrà contactar amb la taquilla del Festival a través de l'e-mail taquilla@festivalperalada.com.