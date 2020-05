Uribes diu que cal «esperar» per decidir sobre els festivals d'estiu

El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, va assegurar ahir en relació amb la celebració de festivals de música a l'estiu dins del procés de desescalada per la pandèmia que serà una cosa que «es decidirà en el seu moment i caldrà esperar». «Haurem d'esperar, però sempre es farà com ho hem fet des del minut u: seguint els criteris de sanitat, científics i de prudència», va assenyalar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

El ministre va afegir que la pregunta sobre la celebració d'esdeveniments com els festivals, que reuneixen milers de persones en moltes ocasions, es respondrà «quan arribi el moment». «Dins de la desescalada en les diferents fases hem pensat en tots els sectors i àmbits culturals. Hi són tots. Però és veritat que això arriba fins a finals de juny i queden els festivals d'estiu», va destacar el titular de Cultura.

I és que ara mateix són molts els organitzadors i programadors que fa setmanes que valoren la possibilitat d'ajornar o suspendre les cites per als pròxims mesos, esperant indicacions per part del Govern espanyol.

Fa uns dies, responsables de festivals com el de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols o el de Cap Roig demanaven concrecions a l'administració i un calendari que els permeti treballar i prendre decisions per evitar «fer passos en fals». Altres cites, com el Festival de Música Antiga dels Pirineus, ja fa setmanes que van cancel·lar l'edició d'aquest estiu.

En qualsevol cas, José Manuel Rodríguez Uribes va incidir que de moment el criteri establert per als esdeveniments afectats pel coronavirus hauria de ser l'ajornament per quan les condicions sanitàries ho permetin, si bé va reconèixer que «potser amb els festivals d'estiu és més difícil, perquè això porta a l'any següent».

El ministre també va recordar el treball conjunt amb el sector de la música en viu per «trobar una solució equilibrada» a la devolució d'entrades.

Ajuts per al sector

Uribes va fer aquestes declaracions després que el Consell de Ministres aprovés ahir un reial decret que preveu 76,4 milions d'euros en ajudes per al sector cultural. D'una banda, es destinaran 20 milions d'euros per aportar liquiditat en forma de crèdits a les pimes per valor de 780 milions. A més, el decret preveu mesures específiques per a cada sector, com 38,2 milions per a les arts escèniques i la música, 13,2 per a les sales de cinema i 4 milions directes a les llibreries independents.

En les mesures aprovades ahir, també es preveuen prestacions d'atur per a professions intermitents i incentius fiscals per a rodatges. A més, es consideraran «estrenes comercials» les pel·lícules publicades en plataformes en línia, que podran accedir així a les ajudes que es contemplen per a les estrenes en sales de cinema.