Julio Iglesias es queda sense fill 'guixolenc' ... per ara

De moment Julio Iglesias no sumarà un nou fill. L'Audiència de València ha revocat la sentència dictada el passat mes de juliol per la qual el Jutjat de Primera Instància 13 de València va estimar la demanda de paternitat presentada per Javier Sánchez Santos, de 44 anys, contra el cantant Julio Iglesias. Segons la seva mare, María Edite, hauria estat concebut l'any 1975 després d'una actuació a Sant Feliu de Guíxols.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, l'Audiència ha estimat els recursos d'apel·lació presentats pel demandat i la Fiscalia a l'apreciar l'excepció de «cosa jutjada» prevista en l'article 222 de la Llei d'enjudiciament civil, el que impedeix que entri a analitzar el fons de l'assumpte. A parer dels magistrats, la reclamació de filiació ja havia estat objecte de pronunciament judicial anys erere, en el marc d'altres procediments que van acabar amb el rebuig de la demanda.