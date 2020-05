El músic, al carrer; el públic, a casa

El músic, tocant al carrer i secundat, com sempre, per la troupe que fa possible la màgia dels concerts, com els tècnics i backliners. I ara, també, un equip de vídeo, perquè el públic no és arran d'escenari, sinó a casa, confinat. Aquesta és la idea de la iniciativa Tothom a casa i la música a la plaça! de la promotora gironina U98 Music. La proposta, que ja es va posar en pràctica la setmana passada amb un concert sense públic del bisbalenc Miquel Abras per la Festa Major de Celrà, ha atret l'interès d'una quinzena d'ajuntaments, que volen mantenir viva la música en directe durant el confinament.

«És una manera per intentar que la cadena de treball de la música no es trenqui del tot, que l'artista actuï i els professionals que hi ha al voltant d'una actuació tampoc deixin de treballar», explica el director de la companyia, Jordi Puig, que està satisfet per com va anar el primer concert amb aquest format.

Contractat per l'Ajuntament de Celrà, l'1 de maig Miquel Abras va actuar des del terrat de la Fàbrica, acompanyat per dues càmeres i una petita realització i amb la resta de professionals que intervenen en un concert, garantint, això sí, les distàncies de seguretat i amb les mesures de protecció que pertoquen. Així, tot i haver suspès la Festa Major pel virus, la música va poder entrar «amb la qualitat de so d'un concert» a les cases del municipi, a través del perfil de Facebook del consistori i de l'emissora local.

La idea, assenyala, és intentar que els músics recuperin part de l'activitat; els programadors municipals o promotors de festivals mantinguin el rol de dinamitzadors culturals i sobretot, que no s'aturi del tot la feina per als tècnics de so i professionals de producció. «Es pot fer en obert, però també de pagament per als festivals, amb un sistema de codis per a la gent que compri una entrada», explica Puig.

Una quinzena d'ajuntaments han mostrat interès en la idea per a reconvertir festes majors suspeses, però «no hi ha es tancat, perquè fa dies tothom està a l'expectativa de les indicacions del Govern i de saber a partir de quina fase es podran fer concerts i amb quanta gent», detalla. Tot i així, creu que pot ser una solució per arribar a més gent si hi ha limitacions d'aforament.

La proposa inicial d'U98 compta amb els músics que representa, com el mateix Abras, Xarim Aresté o Gemma Humet, «però sí hi ha algú que necessita un cop demà, sempre podem mirar com s'hi pot afegir», indica.